جمهور هيبا.. إبداعٌ يزداد "قوة"

جمهور هيبا.. إبداعٌ يزداد "قوة"
سنتشارك معكم اليوم بعض الأسرار، من خلال تحليلاتنا للمشاركات الواردة لنا من أنحاء العالم، ومن أبرزها ارتفاع مستوى المشاركات بشكل عام، الأمر الذي يزيد من تدفّق المشاركات المتأهّلة للمراحل المتقدِّمة من التحكيم. هناك تطور لافت في عدد المشاركات التي تتقاطع في منطقة ((قوة الفكرة))! هذا النوع لا يمرّ عليه المُحكِّمون مرور الكرام، بل يستوقفهم، ويلفت اهتمامهم وتركيزهم.
السر الثاني، هو القفزة النوعية في ثقافة فهم الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة جيداً، وبالتالي، تقلّص عدد المشاركات المُلغاة بفارقٍ كبير عن الدورات السابقة. هناك حالة عامة من التطوّر المعرفي والجدية الفنية في التعاطي مع فكرة المشاركة في المسابقة. بعد 14 عاماً من التأسيس، أصبحت الغالبية العظمى من المشاركين، هي من المتنافسين بقوة على الفوز، وليسوا من هواة ((التجربة))!
نحن سعداء بهذه النتائج الإيجابية التي تعكس حالة النضج الفوتوغرافي لدى مبدعي العالم، وسعداء أيضاً برسائل الامتنان الواردة من مئات المبدعين الممتنين لـ ((هيبا))، لكونها كانت سبباً في امتلاكهم قوة الفكرة، وقوة الحافز، وقوة الرغبة في التعلّم والعمل الجاد، وصولاً للارتقاء المستدام. لقد حَظِيَت دورة ((القوة)) بمستوى استثنائي من ((قوة)) المشاركات المُتقنة المميزة، والفرصة لا تزال سانحة للتقديم والفوز للجميع.
فلاش
قوة إبداعكم.. تزيدنا قوة لإكمال المسيرة
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
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