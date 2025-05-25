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جمهور هيبا.. إبداعٌ يزداد "قوة"

جمهور هيبا.. إبداعٌ يزداد "قوة"

2025-05-25 07:13:41
(MENAFN- Al-Bayan) خلال أيام، يُغلق باب المشاركات في الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي حَمَلَت عنوان ((القوة))، كمحورٍ رئيس، يرافقه محور ((التصوير الرياضي))، و((التصوير بالمُسيَّرات – فيديو))، و((ملف مصوّر))، بجانب المحور الشهير المحبوب من مجتمعات المصورين، المحور العام بقسميه، الملوَّن والأبيض والأسود. مجموع جوائز الدورة يبلغ مليون دولار، من بينها الجائزة الكبرى، البالغة قيمتها 200 ألف دولار.


سنتشارك معكم اليوم بعض الأسرار، من خلال تحليلاتنا للمشاركات الواردة لنا من أنحاء العالم، ومن أبرزها ارتفاع مستوى المشاركات بشكل عام، الأمر الذي يزيد من تدفّق المشاركات المتأهّلة للمراحل المتقدِّمة من التحكيم. هناك تطور لافت في عدد المشاركات التي تتقاطع في منطقة ((قوة الفكرة))! هذا النوع لا يمرّ عليه المُحكِّمون مرور الكرام، بل يستوقفهم، ويلفت اهتمامهم وتركيزهم.

السر الثاني، هو القفزة النوعية في ثقافة فهم الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة جيداً، وبالتالي، تقلّص عدد المشاركات المُلغاة بفارقٍ كبير عن الدورات السابقة. هناك حالة عامة من التطوّر المعرفي والجدية الفنية في التعاطي مع فكرة المشاركة في المسابقة. بعد 14 عاماً من التأسيس، أصبحت الغالبية العظمى من المشاركين، هي من المتنافسين بقوة على الفوز، وليسوا من هواة ((التجربة))!

نحن سعداء بهذه النتائج الإيجابية التي تعكس حالة النضج الفوتوغرافي لدى مبدعي العالم، وسعداء أيضاً برسائل الامتنان الواردة من مئات المبدعين الممتنين لـ ((هيبا))، لكونها كانت سبباً في امتلاكهم قوة الفكرة، وقوة الحافز، وقوة الرغبة في التعلّم والعمل الجاد، وصولاً للارتقاء المستدام. لقد حَظِيَت دورة ((القوة)) بمستوى استثنائي من ((قوة)) المشاركات المُتقنة المميزة، والفرصة لا تزال سانحة للتقديم والفوز للجميع.
فلاش
قوة إبداعكم.. تزيدنا قوة لإكمال المسيرة
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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