بدور القاسمي: "الفاية" أرشيف حي يعمّق فهمنا لهويتنا وجذورنا

MENAFN - Al-Bayan) في مرحلة جديدة من مسيرتها الثقافية والعلمية تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إمارة الشارقة دعم ملف الترشيح الدولي ((المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية)) إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونيسكو))، وذلك تزامناً مع ترقب المجتمع الدولي لإعلان القائمة الجديدة للمواقع المدرجة.

يأتي ذلك تأكيداً على التزام الإمارات بحماية الإرث الثقافي الإنساني، وتعزيز مكانة المواقع الأثرية، التي تسهم في إعادة رسم ملامح التاريخ البشري القديم، إذ يمثل ((الفاية))، الواقع في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، شهادة حية على قدرة الإنسان الأول على البقاء والتكيف مع البيئات الصحراوية القاسية، ويحتضن أقدم سجل متصل للوجود البشري في شبه الجزيرة العربية، يعود تاريخه إلى أكثر من 210 آلاف عام، ما يمنحه قيمة استثنائية على المستوى العالمي في مجالات علم الآثار والأنثروبولوجيا.

وقد رشح الموقع رسمياً في عام 2024 ضمن فئة ((المشهد الثقافي))، ويخضع حالياً للتقييم من قبل ((مركز التراث العالمي)) التابع لليونيسكو، كونه أحد أبرز المواقع المهمة في دورة الترشيح الجديدة، إلى جانب عدد محدود من المواقع حول العالم.

وتقود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، سفيرة ملف الترشيح الدولي ((المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية))، جهود التعريف العالمي بهذا الترشيح، حيث يعكس دورها جهداً وطنياً جماعياً، يهدف إلى الارتقاء بالمكانة الدولية للموقع، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات الحفاظ على التراث الإنساني، والدبلوماسية الثقافية، والتقدم العلمي.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أهمية الترشيح في إثراء التراث العالمي، وقالت: ((يقدم (الفاية) واحداً من أقدم السجلات المتكاملة للوجود البشري المبكر في شبه الجزيرة العربية قبل أكثر من 210 آلاف عام، أرشيف حي يعمق فهمنا لهويتنا وجذورنا والطريقة، التي تعلمنا بها فنون البقاء)).

وأضافت: ((إن ترشيح (الفاية) لإدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو يؤكد أهمية الحفاظ على هذه المواقع القديمة، ليس فقط لقيمتها التاريخية، بل أيضاً لما تحمله من قدرة على إعادة توجيه الأجيال الجديدة، وتعزيز دورهم في بناء راهننا ومستقبلنا، وأرى أن هذا الترشيح يشكل فرصة للارتقاء بمكانة (الفاية) كونه إرثاً إنسانياً مشتركاً لجميع الشعوب)).

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً قادت ((هيئة الشارقة للآثار))، بالتعاون مع ((جامعة توبنغن)) الألمانية و((جامعة أكسفورد بروكس)) البريطانية، سلسلة من الأبحاث والتنقيبات في ((الفاية))، أسفرت عن اكتشاف 18 طبقة جيولوجية متعاقبة، توثق كل منها مرحلة زمنية مختلفة من النشاط البشري في الموقع.

وتظهر الاكتشافات أن الفاية لم يكن ممراً عابراً للهجرات فقط، بل وجهة استيطان بشري متكرر خلال الفترات المناخية الملائمة، وذلك بفضل توفر المياه من الينابيع والوديان، ووفرة الصوان لصناعة الأدوات، والمأوى الطبيعي في الجبال، ما جعل من الموقع بيئة حاضنة للاستقرار البشري في عصور ما قبل التاريخ.

واكتسب ((الفاية)) قيمة استثنائية عالمية من خلال هذه الجوانب الفريدة من الاكتشافات، التي أكدت أهمية الموقع ودوره في تقديم سجل نادر ومتكامل لبقاء الإنسان، وتغلبه على التحديات المناخية والبيئية التي واجهته.

من جانبه أكد عيسى يوسف، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار، أن حماية (الفاية) تستند إلى قانون الشارقة للتراث الثقافي رقم 4 لعام 2020، والذي يضمن صون الموقع للأجيال القادمة. وتابع: على مدار أكثر من 30 عاماً من البحث الدقيق والتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين كشفت بعثتنا الوطنية، بالتعاون مع خبراء دوليين عن 18 طبقة جيولوجية، تعود إلى العصر الحجري، توثق تاريخاً معقداً لتطور الإنسان وتكيفه وبقائه هنا في إمارة الشارقة.

وأضاف: ((ومع تقدم ترشيح (الفاية) إلى قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو من المهم التأكيد على أن جهودنا التعاونية جعلت من هذا المشروع جهداً عالمياً يربط الماضي بالحاضر، ويسهم في إثراء الأدبيات العالمية للاكتشافات الأثرية، لذلك فإن هذا الموقع يحمل قيمة استثنائية على مستوى العالم، وليس فقط لإمارة الشارقة ودولة الإمارات)).