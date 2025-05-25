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الْحِلْم الْمَنْشُود

الْحِلْم الْمَنْشُود

2025-05-25 07:13:41
(MENAFN- Al-Bayan) سَلامْ اللّه عَلَى عِنْق الْمَهَا يَا (فَارِسْ ابْن حْمُوْد)

سَلامٍ يَنْقِلِهْ رِيْح الْمِسَا وِيْوَصِّلِهْ قَافِيْ

عَلَيْك مْن الثَّنَا مَا يَرْوِيْ الظَّامِيْ مِنْ الْقَرْهُوْد

لْيَا ضَيَّعْت دَرْبِيْ دِلِّنِيْ يَا الصَّاحِبْ الْوَافِيْ

تِوَلَّعْت وْمِشَيْت الدَّرْب لا فَاقِدْ وْلا مَفْقُوْد

وَاثَرْنِيْ كِلّ يَوْم أكْتِبْ قِصِيْدِهْ وَاخْسَرْ سْنَافِيْ..!

أجَاهِدْ فِيْ سِبِيْل الْحِبّ كِلِّهْ لاخِرْ الْعَنْقُوْد

وَاجَاهِرْ فِيْ غَلاهَا كِلّ مَا عَدَّيْت مِشْرَافِيْ

تَرَى قَلْبٍ تِوَلَّعْ فِيْ الْهِوَى مَا يِلْحَقِهْ مَنْقُوْد

لْيَا صَارْ الْهَدَفْ حِبٍ عِفِيْف وْخَاطِرٍ صَافِىْ

عَسَى كِلّ الْعَلاقَاتْ الْقِدِيْمِهْ وِاللِّيَالْ السُّوْد

فِدَا بِنْتٍ مِشَاعِرْهَا جِلِيْد وْصَوْتَهَا دَافِىْ..!

غِرِيْبِهْ كَنَّهَا مِنْ بَطِنْ رِيْح وْمِنْ ظَهَرْ عِبْرُوْد

أصِيْلِهْ كَنَّهَا الْمَجْد التِّلِيْد وْسِيْرَةْ أسْلافِيْ

عِظِيْمِهْ كَنَّهَا الدِّيْن الْحَنِيْف وْحِلْمِيْ الْمَنْشُوْد

كِرِيْمِهْ كَنَّهَا يَمْنَى الْكِرِيْم وْخَيْرَهَا ضَافِيْ

أنَا وِشْلَوْن أقَفِّيْ وَآتِجَاهَلْ كِلّ مَيْلَةْ عُوْد

وَانَا اشُوْف إنَّهَا لَذَّةْ حَيَاتِيْ وَاوَّلْ أهْدَافِيْ

أحِنّ شْعُوْرَهَا وَادْرَى عَلَيْهَا مِنْ هِبُوْب النَّوْد

وَاجِيْهَا وِالظُّمَا يِرْعَى حَشَايْ وْعِمْرِيْ خْلافِيْ

يِقُوْلُوْن الْهُوَى سَيْفٍ صِقِيْل وْقَاطِعٍ مَجْرُوْد

وانا اقُوْل الْهِوَى اللَّى قِدْ جَرَحْنِيْ مَا هُوْ بْكَافِيْ..!!

مَا كِنْت آظِنَّهَا تِقْدَرْ تِلَيِّنْ قَلْبِيْ الْجَلْمُوْد

بَعَدْ مَالَتْ تَحَتْ وَبْل السَّحَابْ وْلانَتْ أطْرَافِيْ

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