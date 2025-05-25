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ارتفاع الوون الكوري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر

ارتفاع الوون الكوري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر

2025-05-25 07:07:35
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية (الوون) مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر.

وطبقا لسوق الصرف الأجنبي في سول اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي ألف و5ر366 نقطة مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الليلة الماضية، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر العام الماضي، عندما سجل ألف و5ر364 وون مقابل الدولار.

يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة المحلية بواقع 45ر2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب، بين

العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.

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