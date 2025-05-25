ارتفاع الوون الكوري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر

ارتفاع الوون الكوري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أشهر
وطبقا لسوق الصرف الأجنبي في سول اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي ألف و5ر366 نقطة مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الليلة الماضية، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر العام الماضي، عندما سجل ألف و5ر364 وون مقابل الدولار.
يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة المحلية بواقع 45ر2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب، بين
العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين