رسميا تعيين شابي ألونسو مدربا لريال مدريد

رسميا تعيين شابي ألونسو مدربا لريال مدريد
عُيّن شابي ألونسو اليوم الأحد، مدربا جديدا لريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيتولى الإسباني المسؤولية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل ويقود النادي الملكي في مونديال الأندية في الولايات المتحدة.
وأعلن ريال مدريد في بيان: "سيتولى شابي ألونسو تدريب ريال مدريد للمواسم الثلاثة المقبلة، من الأول من يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2028"، خلفا للايطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي.
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