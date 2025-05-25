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رسميا تعيين شابي ألونسو مدربا لريال مدريد

رسميا تعيين شابي ألونسو مدربا لريال مدريد

2025-05-25 07:06:02
(MENAFN- Al-Anbaa)

عُيّن شابي ألونسو اليوم الأحد، مدربا جديدا لريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيتولى الإسباني المسؤولية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل ويقود النادي الملكي في مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وأعلن ريال مدريد في بيان: "سيتولى شابي ألونسو تدريب ريال مدريد للمواسم الثلاثة المقبلة، من الأول من يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2028"، خلفا للايطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي.

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