طيور نادرة في المياه الكويتية
أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة تمكن فريق من الراصدين الكويتيين والدوليين من رصد أنواع نادرة من طيور المحيطات خلال رحلة بحرية ناجحة في المياه الكويتية من بينها طائر (جلم الماء قصير الذنب) و(الكركر القطبي).
وقال عضو فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد الحضينة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن رصد الطائر (جلم الماء قصير الذنب) في الكويت هو الرابع إذ سجلت مشاهدته الأولى في عام 2014 والثانية في 2021 أما الثالثة كانت خلال الأسبوعين الماضيين لهذه الرحلة.
وأضاف الحضينة أن هذا الطائر يتميز بانتشاره الواسع من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي عبر المحيط الهادئ وتعد مشاهدته خارج نطاق تواجده الطبيعي "أمرا نادرا" موضحا أن حجمه يقارب حجم طائر النورس الشائع ويتميز بأسلوبه الفريد في الصيد.
وفيما يتعلق بطائر (الكركر القطبي) ذكر أنه يظهر في الكويت بأعداد قليلة خلال مواسم هجرته ويعد من أكثر الطيور رشاقة وسرعة في الطيران ويمتاز بتسارع كبير يمنحه مظهرا شبيها بالكواسر.
وأوضح أنه طائر انتهازي في سلوكه الغذائي ويعتبر أكبر حجما من النورس الشائع ويمكن تمييزه من بعيد أثناء مطاردته لطيور النورس والخراشن.
وأفاد بأن هذه الأرصاد النادرة تؤكد أن الكويت "محطة بيئية مهمة في مسارات هجرة الطيور البحرية" في وقت تؤكد الجهود المتواصلة للراصدين في توثيق التنوع البيولوجي للبيئة البحرية المحلية.
وعن فريق الرصد أوضح الحضينة أن الفريق الكويتي يضم كلا من عبدالرحمن السرحان وعمر الشاهين وحمود الشايجي إضافة إلى راصدين أوروبيين وهم بيتر ألفري من إنجلترا وفنسنت لغراند وجوليان هاينوت من بلجيكا.
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