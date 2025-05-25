طيور نادرة في المياه الكويتية

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة تمكن فريق من الراصدين الكويتيين والدوليين من رصد أنواع نادرة من طيور المحيطات خلال رحلة بحرية ناجحة في المياه الكويتية من بينها طائر (جلم الماء قصير الذنب) و(الكركر القطبي).

وقال عضو فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد الحضينة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن رصد الطائر (جلم الماء قصير الذنب) في الكويت هو الرابع إذ سجلت مشاهدته الأولى في عام 2014 والثانية في 2021 أما الثالثة كانت خلال الأسبوعين الماضيين لهذه الرحلة.

وأضاف الحضينة أن هذا الطائر يتميز بانتشاره الواسع من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي عبر المحيط الهادئ وتعد مشاهدته خارج نطاق تواجده الطبيعي "أمرا نادرا" موضحا أن حجمه يقارب حجم طائر النورس الشائع ويتميز بأسلوبه الفريد في الصيد.

وفيما يتعلق بطائر (الكركر القطبي) ذكر أنه يظهر في الكويت بأعداد قليلة خلال مواسم هجرته ويعد من أكثر الطيور رشاقة وسرعة في الطيران ويمتاز بتسارع كبير يمنحه مظهرا شبيها بالكواسر.

وأوضح أنه طائر انتهازي في سلوكه الغذائي ويعتبر أكبر حجما من النورس الشائع ويمكن تمييزه من بعيد أثناء مطاردته لطيور النورس والخراشن.

وأفاد بأن هذه الأرصاد النادرة تؤكد أن الكويت "محطة بيئية مهمة في مسارات هجرة الطيور البحرية" في وقت تؤكد الجهود المتواصلة للراصدين في توثيق التنوع البيولوجي للبيئة البحرية المحلية.

وعن فريق الرصد أوضح الحضينة أن الفريق الكويتي يضم كلا من عبدالرحمن السرحان وعمر الشاهين وحمود الشايجي إضافة إلى راصدين أوروبيين وهم بيتر ألفري من إنجلترا وفنسنت لغراند وجوليان هاينوت من بلجيكا.