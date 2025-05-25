الأمير علاقات أخوية وطيدة تجمع الكويت بالأردن

الأمير علاقات أخوية وطيدة تجمع الكويت بالأردن
بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده.
مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين، ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.
متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.
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