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الأمير علاقات أخوية وطيدة تجمع الكويت بالأردن

الأمير علاقات أخوية وطيدة تجمع الكويت بالأردن

2025-05-25 07:06:01
(MENAFN- Al-Anbaa)

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده.

مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين، ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

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