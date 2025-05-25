ديوان الخدمة المدنية يجوز بشروط في حالات معينة تسجيل المواطنين لـالتوظيف بعد انتهاء الفترة الرسمية

مريم بندق

أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أنه يجوز تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي بعد انتهاء الفترة الزمنية الرسمية المعلنة في حالات معينة وبشروط، أهمها أن يكون الراغب في التسجيل قد حاول فعلا التسجيل خلال فترة الأسبوعين لكن لم يتم قبول طلب التسجيل بسبب وجود مانع معين.

وبينت أن من الشروط أيضا أن ينتهي المانع قبل نهاية الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل أي قبل نهاية فترة الأسبوعين سواء يتعلق هذا المانع بالمؤسسة العامة للتأمينات أو التسجيل في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيره مثل ما يتعلق بمعادلة الشهادة الدراسية.

وذكرت أن أهم الشروط والمستندات المطلوبة تقدم المواطن شخصيا إلى ديوان الخدمة المدنية حاملا المستندات الرسمية.

وزادت المصادر قائلة: «إنه على الراغبين في التسجيل للتوظيف عموما الحرص على أن ينجزوا الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء موعد التسجيل».