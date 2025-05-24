بعد غياب 8 أعوام سندرلاند يعود إلى البريمييرليغ

تأهل سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» للمرة الأولى بعد ثمانية أعوام، إثر فوزه على شيفيلد يونايتد 2-1 في نهائي ملحق الصعود اليوم السبت على ملعب ويمبلي، بفضل هدف قاتل في الوقت الضائع.

وأصبح المدرب الفرنسي ريجيس لو بري (49 عاما) الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم، تاسع مدرب فرنسي يتولى قيادة فريق في «البريمييرليغ» وأول فرنسي يفعل ذلك منذ باتريك فييرا مع كريستال بالاس (2021-2023).

ونجح «القطط السوداء» في قلب تأخرهم بعد نهاية الشوط الأول إلى فوز مثير بفضل هدفي الإسباني إيلييسر مايندا في الدقيقة 76، والبديل توم واتسون في الدقيقة 90+5 بعد تقدم شيفيلد عبر تيريز كامبل (25).

وكان سندرلاند هبط من «البريمبيرليغ» عام 2017، قبل أن يدخل في نفق مظلم شهد هبوطه حتى الدرجة الثالثة.

وسيعود الفريق القادم من شمال شرق إنجلترا والذي أنهى الموسم العادي في المركز الرابع، إلى دوري الأضواء برفقة ليدز وبيرنلي، صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

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