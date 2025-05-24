بعد غياب 8 أعوام سندرلاند يعود إلى البريمييرليغ

بعد غياب 8 أعوام سندرلاند يعود إلى البريمييرليغ
تأهل سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» للمرة الأولى بعد ثمانية أعوام، إثر فوزه على شيفيلد يونايتد 2-1 في نهائي ملحق الصعود اليوم السبت على ملعب ويمبلي، بفضل هدف قاتل في الوقت الضائع.
وأصبح المدرب الفرنسي ريجيس لو بري (49 عاما) الذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم، تاسع مدرب فرنسي يتولى قيادة فريق في «البريمييرليغ» وأول فرنسي يفعل ذلك منذ باتريك فييرا مع كريستال بالاس (2021-2023).
ونجح «القطط السوداء» في قلب تأخرهم بعد نهاية الشوط الأول إلى فوز مثير بفضل هدفي الإسباني إيلييسر مايندا في الدقيقة 76، والبديل توم واتسون في الدقيقة 90+5 بعد تقدم شيفيلد عبر تيريز كامبل (25).
وكان سندرلاند هبط من «البريمبيرليغ» عام 2017، قبل أن يدخل في نفق مظلم شهد هبوطه حتى الدرجة الثالثة.
وسيعود الفريق القادم من شمال شرق إنجلترا والذي أنهى الموسم العادي في المركز الرابع، إلى دوري الأضواء برفقة ليدز وبيرنلي، صاحبي المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».
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