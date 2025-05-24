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صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2025-05-24 11:24:36
(MENAFN- Al-Anbaa)

اختير المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته، بعد قيادته فريق ليفربول إلى لقبه العشرين. ونال صلاح الجائزة بعد تسجيله 28 هدفا، بفارق 5 عن أقرب مطارديه في ترتيب الهدافين، و18 تمريرة حاسمة في بريمييرليغ. وقبل خوض المباراة الأخيرة من الموسم ضد حامل لقب الكأس كريستال بالاس، يبتعد ابن الثانية والثلاثين بفارق تمريرتين حاسمتين عن الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين. وتحسم الجائزة بعد دمج أصوات الجماهير مع لجنة من خبراء كرة القدم. وكان صلاح أحرز الجائزة في موسم 2017-2018، فأصبح خامس لاعب في البريمييرليغ الحديثة ينال الجائزة مرتين بعد هنري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصربي نيمانيا فيديتش ودي بروين.
وكان صلاح اختير مطلع الشهر أفضل لاعب بحسب جمعية المحررين الرياضيين، بعد ضمانه نحو 90% من الأصوات، وهو أكبر فارق يحققه لاعب هذا القرن.

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