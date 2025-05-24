منصة إكس تتعرض لثاني أكبر أزمة تقنية في 2025

شهدت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، أمس، قبل أن تعاود المنصة العمل بشكل طبيعي.

وذكرت «العربية.نت» أنه بحسب موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تواترت بلاغات بإعداد من المستخدمين، ففي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ «حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل». وتعد هذه ثاني أزمة تقنية كبيرة تتعرض لها منصة «إكس» منذ بداية العام الحالي، إذ سبق أن تعرضت في شهر مارس الفائت لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.

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