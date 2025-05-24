منصة إكس تتعرض لثاني أكبر أزمة تقنية في 2025

منصة إكس تتعرض لثاني أكبر أزمة تقنية في 2025
شهدت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، أمس، قبل أن تعاود المنصة العمل بشكل طبيعي.
وذكرت «العربية.نت» أنه بحسب موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد تواترت بلاغات بإعداد من المستخدمين، ففي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ «حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل». وتعد هذه ثاني أزمة تقنية كبيرة تتعرض لها منصة «إكس» منذ بداية العام الحالي، إذ سبق أن تعرضت في شهر مارس الفائت لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم.
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