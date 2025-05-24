المرور 16209 مخالفات و1409 حوادث وضبط 36 حدثا و6 مركبات مسروقة في أسبوع

عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة

عادت المخالفات المرورية إلى التزايد بفعل الانتشار المكثف لكاميرات رصد السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية وأيضا لكفاءة كاميرات الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من 17 - 23 الجاري عن تسجيل 16209 مخالفات مرورية متنوعة، فيما مازالت الحوادث المرورية وفق معدلاتها قبل العمل بقانون المرور الجديد، وبلغت الحوادث التي شهدتها طرقات البلاد 1409 حوادث بواقع 172 حادثا خلف إصابات أو وفيات و1237 حادثا اقتصرت الخسائر فيها على مادية فقط.

وأظهرت الإحصائية ان رجال المرور وعبر حملاتهم ضبطوا 36 حدثا لقيادة مركبات دون رخص سوق، حيث تمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث واستدعاء مالكي تلك المركبات لتحرير مخالفات بحقهم، وضبط أيضا في حملات المرور 76 وافدا لانتهاء إقامتهم و8 متغيبين ووافد مخالف لقانون الإقامة وبائع متجول و30 شخصا مدرجة أسماؤهم على قوائم إلقاء القبض، وضبط كذلك 3 أشخاص بحالة غير طبيعية، وشخصان بحوزتهما مواد مخدرة، حيث جرت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقام رجال المرور بإحالة 36 مركبة إلى كراج الحجز والتحفظ على 142 مركبة بواقع 6 مركبات مبلغ عن سرقتها، ومركبة مقلوبة لحادث اصطدام، وحررت 135 مركبة صادر بحقها حجز قضائي، وتمت إحالة 36 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة. ومن واقع الإحصائية، التي اطلعت «الأنباء» على نسخة منها، فقد حرر رجال مرور العاصمة أكثر عدد من المخالفات بواقع 5174 مخالفة، وفي المركز الثاني جاء رجال مرور الأحمدي بـ 3841 مخالفة مرورية، وثالثا رجال مرور الفروانية بـ 2940 مخالفة مرورية، وفي المركز الرابع رجال مرور الجهراء بـ 1920 مخالفة ثم حولي في المركز الخامس بـ 1138 مخالفة وفي المركز السادس رجال مرور مبارك الكبير بـ 595 مخالفة، ثم رجال الطرق السريعة بـ 424 مخالفة، ثم رجال المهام بـ 114 مخالفة، وأخيرا رجال الرقابة الأمنية سجل منسوبوها 63 مخالفة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية حظر سير الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات في ساعات الظهيرة وتحديدا من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة مساء، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل حتى نهاية أغسطس، مبينة ان هناك إجراءات مشددة في حال مخالفة القرار.

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