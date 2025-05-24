المرور 16209 مخالفات و1409 حوادث وضبط 36 حدثا و6 مركبات مسروقة في أسبوع

المرور 16209 مخالفات و1409 حوادث وضبط 36 حدثا و6 مركبات مسروقة في أسبوع
عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة
عادت المخالفات المرورية إلى التزايد بفعل الانتشار المكثف لكاميرات رصد السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية وأيضا لكفاءة كاميرات الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من 17 - 23 الجاري عن تسجيل 16209 مخالفات مرورية متنوعة، فيما مازالت الحوادث المرورية وفق معدلاتها قبل العمل بقانون المرور الجديد، وبلغت الحوادث التي شهدتها طرقات البلاد 1409 حوادث بواقع 172 حادثا خلف إصابات أو وفيات و1237 حادثا اقتصرت الخسائر فيها على مادية فقط.
وأظهرت الإحصائية ان رجال المرور وعبر حملاتهم ضبطوا 36 حدثا لقيادة مركبات دون رخص سوق، حيث تمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث واستدعاء مالكي تلك المركبات لتحرير مخالفات بحقهم، وضبط أيضا في حملات المرور 76 وافدا لانتهاء إقامتهم و8 متغيبين ووافد مخالف لقانون الإقامة وبائع متجول و30 شخصا مدرجة أسماؤهم على قوائم إلقاء القبض، وضبط كذلك 3 أشخاص بحالة غير طبيعية، وشخصان بحوزتهما مواد مخدرة، حيث جرت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وقام رجال المرور بإحالة 36 مركبة إلى كراج الحجز والتحفظ على 142 مركبة بواقع 6 مركبات مبلغ عن سرقتها، ومركبة مقلوبة لحادث اصطدام، وحررت 135 مركبة صادر بحقها حجز قضائي، وتمت إحالة 36 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة. ومن واقع الإحصائية، التي اطلعت «الأنباء» على نسخة منها، فقد حرر رجال مرور العاصمة أكثر عدد من المخالفات بواقع 5174 مخالفة، وفي المركز الثاني جاء رجال مرور الأحمدي بـ 3841 مخالفة مرورية، وثالثا رجال مرور الفروانية بـ 2940 مخالفة مرورية، وفي المركز الرابع رجال مرور الجهراء بـ 1920 مخالفة ثم حولي في المركز الخامس بـ 1138 مخالفة وفي المركز السادس رجال مرور مبارك الكبير بـ 595 مخالفة، ثم رجال الطرق السريعة بـ 424 مخالفة، ثم رجال المهام بـ 114 مخالفة، وأخيرا رجال الرقابة الأمنية سجل منسوبوها 63 مخالفة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية حظر سير الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات في ساعات الظهيرة وتحديدا من الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة مساء، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل حتى نهاية أغسطس، مبينة ان هناك إجراءات مشددة في حال مخالفة القرار.
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