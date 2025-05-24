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الرئيس التركي يلتقي نظيره السوري في إسطنبول

الرئيس التركي يلتقي نظيره السوري في إسطنبول

2025-05-24 11:17:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 24 - 5 (كونا) -- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت نظيره السوري أحمد الشرع في مدينة إسطنبول وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة تخفيفا فوريا لبعض العقوبات عن سوريا.
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن أردوغان جدد خلال اللقاء ترحيب أنقرة بالخطوات الأمريكية وقبلها الأوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.
وتابع أردوغان "أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا وأنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب دمشق كما فعلت حتى الآن".
وأكد الرئيس التركي "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد" مشددا على معارضة تركيا العدوان الإسرائيلي على سوريا "باعتباره أمرا لا يمكن قبوله وأن تركيا ستواصل معارضته".
كما أكد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا في كافة المجالات وخاصة الطاقة والدفاع والنقل.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا كما فعلت حتى الآن.
من جهته أعرب الشرع عن شكره لنظيره التركي على دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.
تأتي زيارة الشرع إلى تركيا غداة إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاء مدته 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" بعد ساعات من ترخيص أصدرته الخزانة الأمريكية بتخفيف فوري لبعض العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية برفع العقوبات عنها.
كما وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ط ا / ه س ص


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