الرئيس التركي يلتقي نظيره السوري في إسطنبول

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الرئيس التركي يلتقي نظيره السوري في إسطنبول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 24 - 5 (كونا) -- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت نظيره السوري أحمد الشرع في مدينة إسطنبول وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة تخفيفا فوريا لبعض العقوبات عن سوريا.
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن أردوغان جدد خلال اللقاء ترحيب أنقرة بالخطوات الأمريكية وقبلها الأوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.
وتابع أردوغان "أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا وأنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب دمشق كما فعلت حتى الآن".
وأكد الرئيس التركي "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد" مشددا على معارضة تركيا العدوان الإسرائيلي على سوريا "باعتباره أمرا لا يمكن قبوله وأن تركيا ستواصل معارضته".
كما أكد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا في كافة المجالات وخاصة الطاقة والدفاع والنقل.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا كما فعلت حتى الآن.
من جهته أعرب الشرع عن شكره لنظيره التركي على دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.
تأتي زيارة الشرع إلى تركيا غداة إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاء مدته 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" بعد ساعات من ترخيص أصدرته الخزانة الأمريكية بتخفيف فوري لبعض العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية برفع العقوبات عنها.
كما وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ط ا / ه س ص
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها إن أردوغان جدد خلال اللقاء ترحيب أنقرة بالخطوات الأمريكية وقبلها الأوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.
وتابع أردوغان "أيام أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا وأنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب دمشق كما فعلت حتى الآن".
وأكد الرئيس التركي "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد" مشددا على معارضة تركيا العدوان الإسرائيلي على سوريا "باعتباره أمرا لا يمكن قبوله وأن تركيا ستواصل معارضته".
كما أكد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا في كافة المجالات وخاصة الطاقة والدفاع والنقل.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا كما فعلت حتى الآن.
من جهته أعرب الشرع عن شكره لنظيره التركي على دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.
تأتي زيارة الشرع إلى تركيا غداة إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاء مدته 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" بعد ساعات من ترخيص أصدرته الخزانة الأمريكية بتخفيف فوري لبعض العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية برفع العقوبات عنها.
كما وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ط ا / ه س ص
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