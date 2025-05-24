رئيس اقليم كردستان العراق يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة

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رئيس اقليم كردستان العراق يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 24 - 5 (كونا) –- اكد رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اليوم السبت ضرورة العمل لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء موقف الرئيس بارزاني خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السيناتور المستقل عن ولاية (ماين) أنغس كينغ و السيناتور الجمهوري عن ولاية (أوكلاهوما) جيمس لانكفورد.
وذكرت رئاسة اقليم كردستان العراق في بيان لها ان الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعرب بارزاني وفقا للبيان عن شكره وتقديره للدعم الأمريكي للعراق والاقليم الكردستاني لاسيما دعم الكونغرس لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة.
من جانبه جدد وفد مجلس الشيوخ الامريكي وفقا للبيان التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وإقليم كردستان.
وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم وشددا على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووصل الوفد الامريكي الى اربيل قادما من بغداد بعد عقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.(النهاية)
ص ب ر / س ع م
جاء موقف الرئيس بارزاني خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السيناتور المستقل عن ولاية (ماين) أنغس كينغ و السيناتور الجمهوري عن ولاية (أوكلاهوما) جيمس لانكفورد.
وذكرت رئاسة اقليم كردستان العراق في بيان لها ان الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعرب بارزاني وفقا للبيان عن شكره وتقديره للدعم الأمريكي للعراق والاقليم الكردستاني لاسيما دعم الكونغرس لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة.
من جانبه جدد وفد مجلس الشيوخ الامريكي وفقا للبيان التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وإقليم كردستان.
وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم وشددا على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووصل الوفد الامريكي الى اربيل قادما من بغداد بعد عقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.(النهاية)
ص ب ر / س ع م
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