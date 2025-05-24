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رئيس اقليم كردستان العراق يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة

رئيس اقليم كردستان العراق يؤكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة

2025-05-24 11:17:07
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 24 - 5 (كونا) –- اكد رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اليوم السبت ضرورة العمل لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء موقف الرئيس بارزاني خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السيناتور المستقل عن ولاية (ماين) أنغس كينغ و السيناتور الجمهوري عن ولاية (أوكلاهوما) جيمس لانكفورد.
وذكرت رئاسة اقليم كردستان العراق في بيان لها ان الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعرب بارزاني وفقا للبيان عن شكره وتقديره للدعم الأمريكي للعراق والاقليم الكردستاني لاسيما دعم الكونغرس لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة.
من جانبه جدد وفد مجلس الشيوخ الامريكي وفقا للبيان التزام الولايات المتحدة بدعم العراق وإقليم كردستان.
وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم وشددا على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووصل الوفد الامريكي الى اربيل قادما من بغداد بعد عقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.(النهاية)

ص ب ر / س ع م


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