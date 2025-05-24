الغرافة يتوج بطلا لكأس أمير قطر بتغلبه على الريان (2-1)

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الغرافة يتوج بطلا لكأس أمير قطر بتغلبه على الريان (2-1)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 5 (كونا) -– تمكن فريق (الغرافة) القطري من الفوز بكأس أمير قطر لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره (الريان) بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد (خليفة الدولي).
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي شهدت حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتقدم الغرافة بهدفين سجلهما فرجاني ساسي بالدقيقة الرابعة وخوسيه لويس (خوسيليو) بالدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب الريان روجر غيديش من ركلة جزاء هدف الريان الوحيد بالدقيقة 49 لينتهي الشوط والمباراة لصالح الغرافة ويتوج بطلا لكأس امير قطر. (النهاية)
س س س / ف ا س
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي شهدت حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتقدم الغرافة بهدفين سجلهما فرجاني ساسي بالدقيقة الرابعة وخوسيه لويس (خوسيليو) بالدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب الريان روجر غيديش من ركلة جزاء هدف الريان الوحيد بالدقيقة 49 لينتهي الشوط والمباراة لصالح الغرافة ويتوج بطلا لكأس امير قطر. (النهاية)
س س س / ف ا س
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