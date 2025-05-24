  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الغرافة يتوج بطلا لكأس أمير قطر بتغلبه على الريان (2-1)

الغرافة يتوج بطلا لكأس أمير قطر بتغلبه على الريان (2-1)

2025-05-24 11:17:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 5 (كونا) -– تمكن فريق (الغرافة) القطري من الفوز بكأس أمير قطر لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره (الريان) بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على استاد (خليفة الدولي).
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي شهدت حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتقدم الغرافة بهدفين سجلهما فرجاني ساسي بالدقيقة الرابعة وخوسيه لويس (خوسيليو) بالدقيقة 18.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب الريان روجر غيديش من ركلة جزاء هدف الريان الوحيد بالدقيقة 49 لينتهي الشوط والمباراة لصالح الغرافة ويتوج بطلا لكأس امير قطر. (النهاية)

س س س / ف ا س


MENAFN24052025000071011013ID1109591673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث