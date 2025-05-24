رئيس الوزراء اللبناني يهنىء مواطنيه بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية

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رئيس الوزراء اللبناني يهنىء مواطنيه بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 5 (كونا) -- هنأ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اللبنانيين اليوم السبت بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية مؤكدا أن الحكومة التزمت الحياد.
وقال سلام في تصريح للصحفيين خلال زيارته الى وزارة الداخلية لمواكبة العملية الانتخابية التي جرت مرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية بعد اقفال صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز أن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في "موعدها وبسلام".
وأكد مضي الحكومة في مسار الإصلاح الديمقراطي واعدا بالعمل على "تذليل أي عقبة لضمان استحقاق انتخابي أكثر نضجا في المستقبل".
وفي سياق منفصل وردا على سؤال من الصحفيين حول موضوع الاسرى اللبنانيين لدى الاحتلال الاسرائيلي قال رئيس الوزراء "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".
واشار سلام الى ان لبنان "يسعى باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأصدقاء لبنان للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
ولفت الى لقاء عقد في واشنطن منذ أسبوعين تم تخصيصه لمسألة إعادة الإعمار قائلا انه "تم جمع مبلغ أولي لهذا الهدف" مؤكدا "استمرار الحكومة بالعمل مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة والدول الشقيقة لتأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
يذكر ان لبنان أنهى اليوم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية وهو استحقاق ديمقراطي يمتد لست سنوات (ولاية المجالس البلدية) علما أن هذه الانتخابات بدأت في الرابع من مايو الجاري مع أولى المحافظات وهي (جبل لبنان) تلاها بعد أسبوع محافظتي لبنان الشمالي وعكار وبعدها ثم بعد اسبوع آخر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
وقال سلام في تصريح للصحفيين خلال زيارته الى وزارة الداخلية لمواكبة العملية الانتخابية التي جرت مرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية بعد اقفال صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز أن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في "موعدها وبسلام".
وأكد مضي الحكومة في مسار الإصلاح الديمقراطي واعدا بالعمل على "تذليل أي عقبة لضمان استحقاق انتخابي أكثر نضجا في المستقبل".
وفي سياق منفصل وردا على سؤال من الصحفيين حول موضوع الاسرى اللبنانيين لدى الاحتلال الاسرائيلي قال رئيس الوزراء "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".
واشار سلام الى ان لبنان "يسعى باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأصدقاء لبنان للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
ولفت الى لقاء عقد في واشنطن منذ أسبوعين تم تخصيصه لمسألة إعادة الإعمار قائلا انه "تم جمع مبلغ أولي لهذا الهدف" مؤكدا "استمرار الحكومة بالعمل مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة والدول الشقيقة لتأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
يذكر ان لبنان أنهى اليوم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية وهو استحقاق ديمقراطي يمتد لست سنوات (ولاية المجالس البلدية) علما أن هذه الانتخابات بدأت في الرابع من مايو الجاري مع أولى المحافظات وهي (جبل لبنان) تلاها بعد أسبوع محافظتي لبنان الشمالي وعكار وبعدها ثم بعد اسبوع آخر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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