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رئيس الوزراء اللبناني يهنىء مواطنيه بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية

رئيس الوزراء اللبناني يهنىء مواطنيه بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية

2025-05-24 11:17:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 5 (كونا) -- هنأ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اللبنانيين اليوم السبت بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية مؤكدا أن الحكومة التزمت الحياد.
وقال سلام في تصريح للصحفيين خلال زيارته الى وزارة الداخلية لمواكبة العملية الانتخابية التي جرت مرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية بعد اقفال صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز أن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في "موعدها وبسلام".
وأكد مضي الحكومة في مسار الإصلاح الديمقراطي واعدا بالعمل على "تذليل أي عقبة لضمان استحقاق انتخابي أكثر نضجا في المستقبل".
وفي سياق منفصل وردا على سؤال من الصحفيين حول موضوع الاسرى اللبنانيين لدى الاحتلال الاسرائيلي قال رئيس الوزراء "نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة".
واشار سلام الى ان لبنان "يسعى باستمرار مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأصدقاء لبنان للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
ولفت الى لقاء عقد في واشنطن منذ أسبوعين تم تخصيصه لمسألة إعادة الإعمار قائلا انه "تم جمع مبلغ أولي لهذا الهدف" مؤكدا "استمرار الحكومة بالعمل مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة والدول الشقيقة لتأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
يذكر ان لبنان أنهى اليوم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية وهو استحقاق ديمقراطي يمتد لست سنوات (ولاية المجالس البلدية) علما أن هذه الانتخابات بدأت في الرابع من مايو الجاري مع أولى المحافظات وهي (جبل لبنان) تلاها بعد أسبوع محافظتي لبنان الشمالي وعكار وبعدها ثم بعد اسبوع آخر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل. (النهاية)

ا ي ب / ر ج


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