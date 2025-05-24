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المبعوث الأمريكي إلى سوريا: وقف العقوبات يحافظ على أهدافنا بهزيمة داعش

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: وقف العقوبات يحافظ على أهدافنا بهزيمة داعش

2025-05-24 11:17:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 24 - 5 (كونا) -- أكد السفير الأمريكي لدى تركيا ومبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك اليوم السبت أن وقف العقوبات عن سوريا يحافظ على سلامة أهداف الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) ويمنح السوريين فرصة نحو مستقبل أفضل.
وذكرت السفارة الأمريكية في أنقرة في منشور على منصة "إكس" أن ذلك جاء خلال لقاء المبعوث الأمريكي بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني في إسطنبول.
وأفاد المبعوث الأمريكي بأنه أثنى على الشرع لاتخاذه خطوات ملموسة لتنفيذ نقاط الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالمقاتلين الأجانب وتدابير مكافحة تنظيم داعش والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.
وخلال اللقاء أكد باراك مجددا "دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والعنف" وأنه شدد على موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو بأنه "لو لم نتحرك بسرعة وبشكل مدروس لرفع العقوبات لما تمكن شركاؤنا في المنطقة من تقديم الدعم المالي والإمدادات والطاقة اللازمة لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر من الصدمات".
ولفت إلى أن الشرع أشاد بسرعة التحرك الأمريكي نحو رفع العقوبات بالإعلان التاريخي الصادر أمس عن الوزير روبيرو بإعفاء عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوما إضافة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن الترخيص العام رقم 25 وغيره من إجراءات تخفيف العقوبات.
وأوضح أن "هدف الرئيس ترامب يتمثل في تمكين الحكومة الجديدة من تهيئة الظروف التي لا تضمن فقط بقاء الشعب السوري بل تتيح له الازدهار والنمو".
ولفت إلى أن الجانبين الأمريكي والسوري أكدا التزامهما بمواصلة هذه الحوارات المهمة والعمل المشترك على تطوير الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سوريا لإعادة بناء الاقتصاد بما يشمل استثمارات من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتابع المبعوث الأمريكي "اللقاء تاريخي حيث تم تجاوز قضية العقوبات كما أشار الرئيس ترامب وأسفر عن التزام مشترك من بلدينا بالمضي قدما بسرعة في مجالات الاستثمار والتنمية وبناء صورة جديدة لسوريا مرحبة وخالية من العقوبات على الساحة الدولية".
ياتي هذا اللقاء بعد ساعات من استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشرع في إسطنبول حيث بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة تخفيفا فوريا لبعض العقوبات عن سوريا. (النهاية)

ا ع س / ه س ص


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