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الاتحاد الإفريقي يدين أعمال العنف في ليبيا ويدعو لمصالحة شاملة

الاتحاد الإفريقي يدين أعمال العنف في ليبيا ويدعو لمصالحة شاملة

2025-05-24 11:17:06
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 5 (كونا) -- أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم السبت أعمال العنف الأخيرة في ليبيا ودعا مختلف الأطراف إلى "وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في هذا البلد".
وحث المجلس في بيان له على منصة (إكس) الأطراف الليبية على "مصالحة شاملة بقيادة ليبية" داعيا إلى "عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة ما بين 12 إلى 15 من مايو الجاري اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة قبل أن يتم التوصل إلى هدنة يوم الخميس الماضي.
ورغم الاستقرار الأمني في العاصمة فإن الوضع السياسي ما يزال مضطربا حيث تزايدت الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تشهد ليبيا عدم استقرار أمني وسياسي وتدير شؤونها حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس بالغرب ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية في بنغازي بالشرق ويرأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. (النهاية)

م ر / ه س ص


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