الاتحاد الإفريقي يدين أعمال العنف في ليبيا ويدعو لمصالحة شاملة

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الاتحاد الإفريقي يدين أعمال العنف في ليبيا ويدعو لمصالحة شاملة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 5 (كونا) -- أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم السبت أعمال العنف الأخيرة في ليبيا ودعا مختلف الأطراف إلى "وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في هذا البلد".
وحث المجلس في بيان له على منصة (إكس) الأطراف الليبية على "مصالحة شاملة بقيادة ليبية" داعيا إلى "عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة ما بين 12 إلى 15 من مايو الجاري اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة قبل أن يتم التوصل إلى هدنة يوم الخميس الماضي.
ورغم الاستقرار الأمني في العاصمة فإن الوضع السياسي ما يزال مضطربا حيث تزايدت الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تشهد ليبيا عدم استقرار أمني وسياسي وتدير شؤونها حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس بالغرب ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية في بنغازي بالشرق ويرأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. (النهاية)
م ر / ه س ص
وحث المجلس في بيان له على منصة (إكس) الأطراف الليبية على "مصالحة شاملة بقيادة ليبية" داعيا إلى "عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة ما بين 12 إلى 15 من مايو الجاري اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 8 أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة قبل أن يتم التوصل إلى هدنة يوم الخميس الماضي.
ورغم الاستقرار الأمني في العاصمة فإن الوضع السياسي ما يزال مضطربا حيث تزايدت الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تشهد ليبيا عدم استقرار أمني وسياسي وتدير شؤونها حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس بالغرب ويرأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية في بنغازي بالشرق ويرأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. (النهاية)
م ر / ه س ص
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