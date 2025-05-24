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وزير الإعلام: ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي مناسبة غالية لمسيرة زاخرة

وزير الإعلام: ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي مناسبة غالية لمسيرة زاخرة

2025-05-24 11:17:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 5 (كونا) -- أكد وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت أن الذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة زاخرة بالرؤى الطموحة والانجازات الاستراتيجية التي عززت من مكانة المجلس كمنظومة اقليمية موحدة تنطلق بروح التكامل وتستند إلى إرث من التلاحم والتعاون.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المطيري ممثل دولة الرئاسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية في حفل الذكرئ الـ 44 لتأسيس المجلس الذي عقد في مقر الامانة العامة بالرياض.
ونقل المطيري في كلمته تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى قادة دول المجلس وشعوبه بهذه المناسبة العزيزة.
وأشار الى أن تأسيس المجلس يعد تتويجا لرؤية استراتيجية لقادة دول المجلس قائمة على وحدة الهدف والمصير المشترك مستندة إلى روابط الدين والتاريخ والاخوة مضيفا أن التجربة الخليجية أثبتت أن التنسيق المستمر يحول التحديات الى فرص حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد حرص دولة الكويت على دعم وحدة الصف الخليجي وتكريس التعاون المشترك انطلاقا من إيمانها بأن التضامن يمثل الأساس المتين لقوة مجلس التعاون مشددا على أهمية مواصلة البناء على الأسس التي أرساها القادة المؤسسون وضرورة التركيز على تنمية الانسان وخاصة فئة الشباب عبر برامج تعليمية وريادية تتيح لهم أداء أدوار فاعلة في مجتمعاتهم.
وتقدم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في ختام كلمته بخالص التهاني إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة معربا عن شكره للامانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على جهودهم المتواصلة لإنجاح الفعالية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. (النهاية) خ ن ش / ف ا س

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