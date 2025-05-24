وزير الإعلام: ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي مناسبة غالية لمسيرة زاخرة

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وزير الإعلام: ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي مناسبة غالية لمسيرة زاخرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 5 (كونا) -- أكد وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت أن الذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل مناسبة غالية نستحضر فيها مسيرة زاخرة بالرؤى الطموحة والانجازات الاستراتيجية التي عززت من مكانة المجلس كمنظومة اقليمية موحدة تنطلق بروح التكامل وتستند إلى إرث من التلاحم والتعاون.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المطيري ممثل دولة الرئاسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية في حفل الذكرئ الـ 44 لتأسيس المجلس الذي عقد في مقر الامانة العامة بالرياض.
ونقل المطيري في كلمته تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى قادة دول المجلس وشعوبه بهذه المناسبة العزيزة.
وأشار الى أن تأسيس المجلس يعد تتويجا لرؤية استراتيجية لقادة دول المجلس قائمة على وحدة الهدف والمصير المشترك مستندة إلى روابط الدين والتاريخ والاخوة مضيفا أن التجربة الخليجية أثبتت أن التنسيق المستمر يحول التحديات الى فرص حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد حرص دولة الكويت على دعم وحدة الصف الخليجي وتكريس التعاون المشترك انطلاقا من إيمانها بأن التضامن يمثل الأساس المتين لقوة مجلس التعاون مشددا على أهمية مواصلة البناء على الأسس التي أرساها القادة المؤسسون وضرورة التركيز على تنمية الانسان وخاصة فئة الشباب عبر برامج تعليمية وريادية تتيح لهم أداء أدوار فاعلة في مجتمعاتهم.
وتقدم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في ختام كلمته بخالص التهاني إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة معربا عن شكره للامانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على جهودهم المتواصلة لإنجاح الفعالية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. (النهاية) خ ن ش / ف ا س
جاء ذلك خلال كلمة الوزير المطيري ممثل دولة الرئاسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية في حفل الذكرئ الـ 44 لتأسيس المجلس الذي عقد في مقر الامانة العامة بالرياض.
ونقل المطيري في كلمته تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى قادة دول المجلس وشعوبه بهذه المناسبة العزيزة.
وأشار الى أن تأسيس المجلس يعد تتويجا لرؤية استراتيجية لقادة دول المجلس قائمة على وحدة الهدف والمصير المشترك مستندة إلى روابط الدين والتاريخ والاخوة مضيفا أن التجربة الخليجية أثبتت أن التنسيق المستمر يحول التحديات الى فرص حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وأكد حرص دولة الكويت على دعم وحدة الصف الخليجي وتكريس التعاون المشترك انطلاقا من إيمانها بأن التضامن يمثل الأساس المتين لقوة مجلس التعاون مشددا على أهمية مواصلة البناء على الأسس التي أرساها القادة المؤسسون وضرورة التركيز على تنمية الانسان وخاصة فئة الشباب عبر برامج تعليمية وريادية تتيح لهم أداء أدوار فاعلة في مجتمعاتهم.
وتقدم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في ختام كلمته بخالص التهاني إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة معربا عن شكره للامانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على جهودهم المتواصلة لإنجاح الفعالية وتعزيز العمل الخليجي المشترك. (النهاية) خ ن ش / ف ا س
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