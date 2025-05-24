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ثنائي صيني يحرز لقب فئة الزوجي المختلط لبطولة العالم في كرة الطاولة

ثنائي صيني يحرز لقب فئة الزوجي المختلط لبطولة العالم في كرة الطاولة

2025-05-24 11:17:05
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 5 (كونا) -- أحرز الثنائي الصيني وانغ شوكين ومواطنته سان يونجشا اليوم السبت لقب فئة الزوجي المختلط ضمن النسخة 59 لبطولة العالم للعبة كرة الطاولة (الدوحة 2025) المقامة حاليا على صالة (لوسيل) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجاء فوز الثنائي الصيني المصنف الثاني عالميا باللقب بعد تغلبه على الزوجي الياباني المصنف 16 عالميا والمكون من مهارو يوشيمورا وزميلته ساتسوكي أودو بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية بواقع (11 - 7 و11 - 8 و7 - 11 و11 - 8).
وهذا اللقب هو الثالث على التوالي للثنائي الصيني في منافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم لكرة الطاولة بعد تتويجهما بلقبي نسختي 2021 و2023.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد القطري والاتحادين العربي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خليل المهندي الفائزين بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول.
من جهته تولى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة ستيف داينتون تتويج الزوجي الياباني الحاصل على المركز الثاني بالميدالية الفضية كما قدم الميدالية البرونزية للفائزين بالمركز الثالث وهما ثنائي هونغ كونغ المصنف الثالث عالميا والمكون من وانغ شان تينج وزميلته دو هوا كي إضافة إلى الزوجي الياباني المصنف الرابع عالميا والمكون من ليم جونج هون ومواطنته شين يوبين.
يذكر أن البطولة انطلقت في 17 مايو الجاري بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة يمثلون 127 دولة وتختتم غدا الأحد بإقامة أربع مباريات نهائية لفئة فردي وزوجي الرجال والسيدات. (النهاية)

س س س / ر ج


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