ثنائي صيني يحرز لقب فئة الزوجي المختلط لبطولة العالم في كرة الطاولة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ثنائي صيني يحرز لقب فئة الزوجي المختلط لبطولة العالم في كرة الطاولة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 24 – 5 (كونا) -- أحرز الثنائي الصيني وانغ شوكين ومواطنته سان يونجشا اليوم السبت لقب فئة الزوجي المختلط ضمن النسخة 59 لبطولة العالم للعبة كرة الطاولة (الدوحة 2025) المقامة حاليا على صالة (لوسيل) بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجاء فوز الثنائي الصيني المصنف الثاني عالميا باللقب بعد تغلبه على الزوجي الياباني المصنف 16 عالميا والمكون من مهارو يوشيمورا وزميلته ساتسوكي أودو بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية بواقع (11 - 7 و11 - 8 و7 - 11 و11 - 8).
وهذا اللقب هو الثالث على التوالي للثنائي الصيني في منافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم لكرة الطاولة بعد تتويجهما بلقبي نسختي 2021 و2023.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد القطري والاتحادين العربي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خليل المهندي الفائزين بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول.
من جهته تولى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة ستيف داينتون تتويج الزوجي الياباني الحاصل على المركز الثاني بالميدالية الفضية كما قدم الميدالية البرونزية للفائزين بالمركز الثالث وهما ثنائي هونغ كونغ المصنف الثالث عالميا والمكون من وانغ شان تينج وزميلته دو هوا كي إضافة إلى الزوجي الياباني المصنف الرابع عالميا والمكون من ليم جونج هون ومواطنته شين يوبين.
يذكر أن البطولة انطلقت في 17 مايو الجاري بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة يمثلون 127 دولة وتختتم غدا الأحد بإقامة أربع مباريات نهائية لفئة فردي وزوجي الرجال والسيدات. (النهاية)
س س س / ر ج
وجاء فوز الثنائي الصيني المصنف الثاني عالميا باللقب بعد تغلبه على الزوجي الياباني المصنف 16 عالميا والمكون من مهارو يوشيمورا وزميلته ساتسوكي أودو بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية بواقع (11 - 7 و11 - 8 و7 - 11 و11 - 8).
وهذا اللقب هو الثالث على التوالي للثنائي الصيني في منافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم لكرة الطاولة بعد تتويجهما بلقبي نسختي 2021 و2023.
وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد القطري والاتحادين العربي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خليل المهندي الفائزين بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول.
من جهته تولى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة ستيف داينتون تتويج الزوجي الياباني الحاصل على المركز الثاني بالميدالية الفضية كما قدم الميدالية البرونزية للفائزين بالمركز الثالث وهما ثنائي هونغ كونغ المصنف الثالث عالميا والمكون من وانغ شان تينج وزميلته دو هوا كي إضافة إلى الزوجي الياباني المصنف الرابع عالميا والمكون من ليم جونج هون ومواطنته شين يوبين.
يذكر أن البطولة انطلقت في 17 مايو الجاري بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة يمثلون 127 دولة وتختتم غدا الأحد بإقامة أربع مباريات نهائية لفئة فردي وزوجي الرجال والسيدات. (النهاية)
س س س / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين