موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 79 شهيدا إلى المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بالإضافة إلى تسجيل 211 إصابة جديدة.
بيروت - إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بمحافظتي الجنوب والنبطية في لبنان لتنتهي بذلك المرحلة الرابعة والأخيرة من هذا الاستحقاق الدستوري الذي يتم تنظيمه لأول مرة منذ تسع سنوات.
باريس - مناطق في الجزء الغربي من مقاطعة (الألب البحرية) جنوبي فرنسا تشهد انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي تسبب في تعطل إشارات المرور وتوقف عدد من العروض السينمائية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. (النهاية) ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين