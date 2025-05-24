موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - تقرير اقتصادي متخصص يذكر ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار كويتي (نحو 343ر2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 بالمئة عن مستوى أرباح الربع الأول من العام الماضي.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 79 شهيدا إلى المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بالإضافة إلى تسجيل 211 إصابة جديدة.

بيروت - إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بمحافظتي الجنوب والنبطية في لبنان لتنتهي بذلك المرحلة الرابعة والأخيرة من هذا الاستحقاق الدستوري الذي يتم تنظيمه لأول مرة منذ تسع سنوات.

باريس - مناطق في الجزء الغربي من مقاطعة (الألب البحرية) جنوبي فرنسا تشهد انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي تسبب في تعطل إشارات المرور وتوقف عدد من العروض السينمائية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. (النهاية) ر ج