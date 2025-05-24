سامسونج تسخر من أبل في إعلان "جلاكسي S25 إيدج"

سامسونج تسخر من أبل في إعلان "جلاكسي S25 إيدج"
أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث حملاتها الإعلانية الخاصة بهاتفها الذكي الجديد جلاكسي S 25 Edge ، إذ استعادت أسلوبها الساخر المعتاد الذي طالما ميَّز إعلاناتها ضد منافستها الأمريكية أبل.
وعلى الرغم من أن سامسونج قللت في السنوات الأخيرة من هذا النهج، إلا أنها عادت بقوة مع إطلاق جلاكسي S 25 Edge لتسلط الضوء على مزايا تصميم الهاتف الجديد مقارنة بما وصفته بـ«الهاتف الآخر»، في إشارة الى هواتف آيفون من أبل.
وأطلقت الشركة الكورية الجنوبية إعلانين جديدين عبر منصة «إنستجرام» تم نشرهما بشكل رئيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية.
وتضمن الإعلان الأول التركيز على مدى خفة وزن الهاتف الجديد الذي يبلغ 163 جراماً فقط، مقارنة بوزن أحد إصدارات آيفون.
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