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سامسونج تسخر من أبل في إعلان "جلاكسي S25 إيدج"

سامسونج تسخر من أبل في إعلان "جلاكسي S25 إيدج"

2025-05-24 11:16:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونج‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬أحدث‭ ‬حملاتها‭ ‬الإعلانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬الجديد‭ ‬جلاكسي‭ ‬ S 25‭ ‬ Edge ،‭ ‬إذ‭ ‬استعادت‭ ‬أسلوبها‭ ‬الساخر‭ ‬المعتاد‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬ميَّز‭ ‬إعلاناتها‭ ‬ضد‭ ‬منافستها‭ ‬الأمريكية‭ ‬أبل‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سامسونج‭ ‬قللت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النهج،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬عادت‭ ‬بقوة‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬جلاكسي‭ ‬ S 25‭ ‬ Edge ‭ ‬لتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬تصميم‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«الهاتف‭ ‬الآخر‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬من‭ ‬أبل‭.‬

وأطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬إعلانين‭ ‬جديدين‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬تم‭ ‬نشرهما‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الأول‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خفة‭ ‬وزن‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬163‭ ‬جراماً‭ ‬فقط،‭ ‬مقارنة‭ ‬بوزن‭ ‬أحد‭ ‬إصدارات‭ ‬آيفون‭.‬

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