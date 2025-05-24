تسريع تبني تقنية "واي فاي 7":"هواوي" تحتفل بابتكاراتها الرائدة في هذه التقنية وتكرم 9 فائزين

تسريع تبني تقنية "واي فاي 7":"هواوي" تحتفل بابتكاراتها الرائدة في هذه التقنية وتكرم 9 فائزين
إحداث تحول جذري في أسلوب عمل الشركات وتوفير الخدمات
احتفلت هواوي، خلال قمة هواوي للشبكات 2025 المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، بالابتكارات الرائدة في مجال تقنية «واي فاي 7»؛ حيث كرمت تسعة فائزين في الموسم الثالث من مسابقة Imagine Wi - Fi 7 to Reality للتطبيقات المبتكرة في تقنية «واي فاي 7» لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تدعو هذه المبادرة ممارسي تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة واستكشاف أفضل السيناريوهات لتطبيق أحدث جيل من شبكة الواي فاي – (واي فاي 7)، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالتقنية وتسريع اعتمادها في القطاع من خلال تحفيز الابتكارات بصورة استباقية.
وأسهم برنامج Imagine Wi - Fi 7 to Reality في تسريع تبني تقنية «واي فاي 7» على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. واستقطب موسمه الثالث، منذ انطلاقه في يناير 2025، مجموعة كبيرة من مبتكري ورواد التكنولوجيا من جميع أنحاء المنطقة لعرض تطبيقاتهم المبتكرة لتقنية «واي فاي 7» في مجالات التعليم، والتمويل، والرعاية الصحية، والتصنيع وغيرها. وقدمت المشاريع الفائزة نماذج استخدام عملية وقابلة للتطبيق في مجالات عدة، ما سيسرّع من اعتماد تقنية «واي فاي 7» في قطاعات متنوعة.
وبهذه المناسبة، قال شون تشاو، رئيس أعمال شبكات المؤسسات في قسم منتجات اتصالات البيانات في هواوي: «يسهم برنامج Imagine Wi - Fi 7 to Reality في حفز مسار التحول الرقمي عبر القطاعات كافة، حيث يدعو الى استكشاف سيناريوهات تطبيق هذه التقنية وما تقدمه من قيم مجزية للشركات والمجتمعات على حدٍ سواء وتشكل هذه الابتكارات الحائزة جوائز دليلاً ملموساً على الإمكانات الهائلة لتقنية (واي فاي 7) وقدرتها على إحداث تحول جذري في أسلوب عمل الشركات وتوفير الخدمات».
وإدراكاً منهما للدور الحاسم الذي تلعبه شبكة الواي فاي في رسم ملامح المستقبل وتحوّلها إلى جزء أساسي من حياة الأفراد والشركات، أعلنت هواوي خلال القمة إطلاق الموسم الرابع من البرنامج بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE ) وقادة القطاع الآخرين. ويهدف الموسم الجديد إلى توسيع نطاق البرنامج على مستوى العالم، مع التركيز على استكشاف حالات استخدام تقنية «واي فاي 7» المبتكرة عبر مختلف القطاعات، وتسريع اعتمادها على نطاق واسع في البيئات المؤسسية، وإعداد جيل جديد من الخبراء المتخصصين بهذه التقنية، وإنشاء منصة تعاونية مفتوحة للشركاء والعملاء معاً.
وحظي التزام هواوي بالابتكار في مجال تقنية «واي فاي 7» بتقدير كبير في القطاع؛ حيث حصلت الشركة مجدداً في عام 2024 على لقب الشركة الرائدة وفقاً لتقرير Gartner® Magic QuadrantTM للبنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات. كما حصلت الشركة، وللعام الخامس على التوالي، على جائزة اختيار عملاء منصة Gartner® Peer InsightsTM للبنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات؛ بالإضافة كذلك إلى حصولها على جائزة «أفضل شبكة واي فاي للمؤسسات» المرموقة ضمن حفل توزيع جوائز تحالف النطاق العريض اللاسلكي ( WBA ) لعام 2024 عن حلها الذكي لتوفير الطاقة في أجهزة نقاط الوصول.
وبصفتها المزود الأبرز في القطاع لحلول تقنية «واي فاي 7» لجميع السيناريوهات، تواصل هواوي دفع عجلة الابتكار عبر توفير تقنيات رائدة. فمع تقنية «واي فاي 7»، تتسع مجالات استخدام أجهزة نقاط الوصول اللاسلكي التي تنتجها الشركة من الاتصال إلى الاستشعار من خلال تقنيتها الخاصة لاستشعار معلومات حالة القناة. ويمكن لهذه الأجهزة أيضاً العمل مع منصة هواوي الذكية لتحليل الشبكات، ومنصة هواوي الرقمية لمقرات العمل، وأنظمة تطبيقات الطرف الثالث لتشغيل الأجهزة الكهربائية أو إيقافها بصورة ذكية لتوفير الطاقة في استخدامات المكاتب الذكية وسيناريوهات التصنيع الذكي، بالإضافة إلى تمكين العديد من حالات الاستخدام المبتكرة الأخرى. وفي الوقت نفسه، تعمل تقنية iCSSR (الجدولة المنسقة الذكية وإعادة الاستخدام المكاني) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هواوي على تقليل التداخل بشكل كبير، مع مضاعفة سرعات المستخدم الواحد في البيئات كثيفة الاستخدام. ويستخدم حل Wi - Fi Shield من هواوي تقنية تشويش الإشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات الأمان في الواجهة الهوائية.
وتعزز هواوي مكانتها باعتبارها المساهم الأكبر في تطوير معايير شبكات الاتصالات المحلية اللاسلكية على مستوى العالم، مع اضطلاعها بدور ريادي تحديداً في توحيد معايير «واي فاي 7». وتواصل الشركة استثماراتها الموسعة في مجال البحث والتطوير لبلورة مستقبل تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية.
وأضاف شون تشاو: «تتمثل رؤيتنا في إتاحة تقنية (واي فاي 7) عالية الجودة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ونعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال ابتكاراتنا المستمرة وتوفير برامج مثل Imagine Wi - Fi 7 to Reality »».
ويشكّل حل هواوي القائم على تقنية «واي فاي 7» لشبكة Xinghe الذكية في مقرات العمل الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية للمؤسسات، حيث يوفر مستويات غير مسبوقة من الأداء والأمان والذكاء.
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