تسريع تبني تقنية "واي فاي 7":"هواوي" تحتفل بابتكاراتها الرائدة في هذه التقنية وتكرم 9 فائزين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

إحداث تحول جذري في أسلوب عمل الشركات وتوفير الخدمات

احتفلت‭ ‬هواوي،‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬هواوي‭ ‬للشبكات‭ ‬2025‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬بالابتكارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬؛‭ ‬حيث‭ ‬كرمت‭ ‬تسعة‭ ‬فائزين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬ Imagine ‭ ‬ Wi ‭-‬ Fi ‭ ‬7‭ ‬ to ‭ ‬ Reality ‭ ‬للتطبيقات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭. ‬تدعو‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ممارسي‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أفكارهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬واستكشاف‭ ‬أفضل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬ – ‭ (‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بالتقنية‭ ‬وتسريع‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحفيز‭ ‬الابتكارات‭ ‬بصورة‭ ‬استباقية‭.‬

وأسهم‭ ‬برنامج‭ ‬ Imagine ‭ ‬ Wi ‭-‬ Fi ‭ ‬7‭ ‬ to ‭ ‬ Reality ‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تبني‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬واستقطب‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مبتكري‭ ‬ورواد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬لعرض‭ ‬تطبيقاتهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعليم،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والتصنيع‭ ‬وغيرها‭. ‬وقدمت‭ ‬المشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬نماذج‭ ‬استخدام‭ ‬عملية‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة،‭ ‬ما‭ ‬سيسرّع‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬شون‭ ‬تشاو،‭ ‬رئيس‭ ‬أعمال‭ ‬شبكات‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬منتجات‭ ‬اتصالات‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬هواوي‭: ‬‮«‬يسهم‭ ‬برنامج‭ ‬ Imagine ‭ ‬ Wi ‭-‬ Fi ‭ ‬7‭ ‬ to ‭ ‬ Reality ‭ ‬في‭ ‬حفز‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة،‭ ‬حيث‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬استكشاف‭ ‬سيناريوهات‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬مجزية‭ ‬للشركات‭ ‬والمجتمعات‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬الحائزة‭ ‬جوائز‭ ‬دليلاً‭ ‬ملموساً‭ ‬على‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬لتقنية‭ (‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‭) ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تحول‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬عمل‭ ‬الشركات‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‮»‬‭.‬

وإدراكاً‭ ‬منهما‭ ‬للدور‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬شبكة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬أعلنت‭ ‬هواوي‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬إطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬مهندسي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والإلكترونيات‭ (‬ IEEE ‭) ‬وقادة‭ ‬القطاع‭ ‬الآخرين‭. ‬ويهدف‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬المبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وتسريع‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وإعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين‭ ‬بهذه‭ ‬التقنية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬منصة‭ ‬تعاونية‭ ‬مفتوحة‭ ‬للشركاء‭ ‬والعملاء‭ ‬معاً‭.‬

وحظي‭ ‬التزام‭ ‬هواوي‭ ‬بالابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القطاع؛‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬ Gartner® ‭ ‬ Magic ‭ ‬ QuadrantTM ‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المحلية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬للمؤسسات‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة،‭ ‬وللعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬اختيار‭ ‬عملاء‭ ‬منصة‭ ‬ Gartner® ‭ ‬ Peer ‭ ‬ InsightsTM ‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المحلية‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬للمؤسسات؛‭ ‬بالإضافة‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شبكة‭ ‬واي‭ ‬فاي‭ ‬للمؤسسات‮»‬‭ ‬المرموقة‭ ‬ضمن‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬تحالف‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬اللاسلكي‭ (‬ WBA ‭) ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬عن‭ ‬حلها‭ ‬الذكي‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬الوصول‭.‬

وبصفتها‭ ‬المزود‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لحلول‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬السيناريوهات،‭ ‬تواصل‭ ‬هواوي‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬تقنيات‭ ‬رائدة‭. ‬فمع‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬،‭ ‬تتسع‭ ‬مجالات‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬الوصول‭ ‬اللاسلكي‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬الاستشعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنيتها‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستشعار‭ ‬معلومات‭ ‬حالة‭ ‬القناة‭. ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬أيضاً‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬هواوي‭ ‬الذكية‭ ‬لتحليل‭ ‬الشبكات،‭ ‬ومنصة‭ ‬هواوي‭ ‬الرقمية‭ ‬لمقرات‭ ‬العمل،‭ ‬وأنظمة‭ ‬تطبيقات‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬لتشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬إيقافها‭ ‬بصورة‭ ‬ذكية‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬المكاتب‭ ‬الذكية‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬التصنيع‭ ‬الذكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاستخدام‭ ‬المبتكرة‭ ‬الأخرى‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تعمل‭ ‬تقنية‭ ‬ iCSSR ‭ (‬الجدولة‭ ‬المنسقة‭ ‬الذكية‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬المكاني‭) ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬التداخل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬مع‭ ‬مضاعفة‭ ‬سرعات‭ ‬المستخدم‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬كثيفة‭ ‬الاستخدام‭. ‬ويستخدم‭ ‬حل‭ ‬ Wi ‭-‬ Fi ‭ ‬ Shield ‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬تقنية‭ ‬تشويش‭ ‬الإشارات‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬الواجهة‭ ‬الهوائية‭.‬

وتعزز‭ ‬هواوي‭ ‬مكانتها‭ ‬باعتبارها‭ ‬المساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معايير‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المحلية‭ ‬اللاسلكية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬اضطلاعها‭ ‬بدور‭ ‬ريادي‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬معايير‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭. ‬وتواصل‭ ‬الشركة‭ ‬استثماراتها‭ ‬الموسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬لبلورة‭ ‬مستقبل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الشبكات‭ ‬اللاسلكية‭.‬

وأضاف‭ ‬شون‭ ‬تشاو‭: ‬‮«‬تتمثل‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬تقنية‭ (‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‭) ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابتكاراتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬وتوفير‭ ‬برامج‭ ‬مثل‭ ‬ Imagine ‭ ‬ Wi ‭-‬ Fi ‭ ‬7‭ ‬ to ‭ ‬ Reality ‮»»‬‭.‬

ويشكّل‭ ‬حل‭ ‬هواوي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬واي‭ ‬فاي‭ ‬7‮»‬‭ ‬لشبكة‭ ‬ Xinghe ‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والأمان‭ ‬والذكاء‭. ‬