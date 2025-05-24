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السرايا العقارية تبدأ في تسليم شقق مشروع "ذا فيوز"

السرايا العقارية تبدأ في تسليم شقق مشروع "ذا فيوز"

2025-05-24 11:16:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أقيم على مساحة 9670 مترا مربعا بإطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة في جزر أمواج

حظي‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬،‭ ‬ومنذ‭ ‬تدشينه،‭ ‬باهتمام‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬مراحل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المرموق‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬شراء‭/‬تأجير‭ ‬حوالي‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬حالياً‭ ‬بمرافقهما‭ ‬الفخمة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬متميز‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللافت‭ ‬بالمشروع،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هنالك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬المتاحة‭ ‬أمام‭ ‬العملاء‭.‬

مساحات‭ ‬متميزة‭ ‬وموقع‭ ‬خلاب

يتمتع‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ - ‬الذي‭ ‬يَعَدُ‭ ‬بتجربة‭ ‬فاخرة‭ ‬وفريدة‭ ‬لقاطنيه‭ - ‬بإطلالة‭ ‬بانورامية‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬وبزاوية‭ ‬360‭ ‬درجة‭. ‬اكتشف‭ ‬الفخامة‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صورها‭ ‬عبر‭ ‬مساحات‭ ‬سكنية‭ ‬فخمة‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬مركزية‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬السكنية‭ ‬هدوءاً‭ ‬وفخامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

هندسة‭ ‬معمارية‭ ‬معاصرة‭... ‬

ومساحات‭ ‬سكنية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة

يجسد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج‭ ‬الفخامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تفاصيله‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصميم‭ ‬الفريد‭ ‬والمعاصر؛‭ ‬فهنالك‭ ‬304‭ ‬شقق‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬طوابق‭ ‬سكنية‭ ‬وخمسة‭ ‬أبراج‭ ‬ضخمة،‭ ‬مع‭ ‬كلوب‭ ‬هاوس‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬يمكنها‭ ‬استيعاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬سيارة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تخطيط‭ ‬المنطقة‭ ‬المركزية‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬مرافق‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتميزة‭ ‬ما‭ ‬يمنحك‭ ‬لحظات‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬والفخامة‭ ‬المترفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭.‬

وسائل‭ ‬راحة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة

يحتوي‭ ‬الكلوب‭ ‬هاوس‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬راحة‭ ‬فريدة‭ ‬مثل‭ ‬بركة‭ ‬السباحة‭ ‬للأطفال‭ ‬والكبار،‭ ‬وصالة‭ ‬حديثة‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬حديثة‭ ‬مجهزة‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬ساونا‭ ‬وبخار،‭ ‬وغرف‭ ‬خلع‭ ‬الملابس،‭ ‬ومقصورات‭ ‬استحمام‭ ‬منفصلة‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬أما‭ ‬الطابق‭ ‬الإضافي‭ ‬فهو‭ ‬مخصص‭ ‬للألعاب،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬بيرجولا‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬بركة‭ ‬السباحة‭ ‬والمنطقة‭ ‬المركزية‭. ‬وتضم‭ ‬المنطقة‭ ‬المركزية‭ ‬الفريدة‭ ‬مسطحا‭ ‬مائيا‭ ‬وحدائق‭ ‬مشذبة‭ ‬بعناية‭ ‬ومسار‭ ‬دائري‭ ‬لممارسة‭ ‬رياضة‭ ‬الركض‭/‬المشي‭ ‬ومناطق‭ ‬للجلوس‭/‬الاستراحة‭ ‬مع‭ ‬مقاعد‭ ‬مكسوة‭ ‬بالجرانيت‭ ‬ومدرج‭ ‬للفعاليات‭. ‬وهنالك‭ ‬أيضاً‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬للشواء‭ ‬العائلي،‭ ‬ومنطقة‭ ‬هادئة‭ ‬مخصصة‭ ‬للتأمل،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬خارجية‭ ‬مع‭ ‬جاكوزي‭.‬

كما‭ ‬أضفنا‭ ‬مسبحا‭ ‬جديدا‭ ‬حصريا‭ ‬للأطفال‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج‭.‬

5‭ ‬مداخل‭ ‬للأبراج‭ ‬وقاعات‭ ‬استقبال‭ ‬فخمة

تفتح‭ ‬الأبراج‭ ‬الخمسة‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬وقاعات‭ ‬استقبال‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬بتشطيبات‭ ‬رائعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬مؤمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدمًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬السكان‭.‬

تصميمات‭ ‬داخلية‭ ‬رائعة

يضم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬‭ ‬بجزر‭ ‬أمواج‭ ‬252‭ ‬شقة‭ ‬بغرفتي‭ ‬نوم‭ ‬و52‭ ‬شقة‭ ‬بغرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬خزائن‭ ‬مدمجة‭ ‬ووسائل‭ ‬راحة‭ ‬متطورة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبإجمالي‭ ‬304‭ ‬شقق‭ ‬توفر‭ ‬مساحات‭ ‬معيشة‭ ‬مريحة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭ ‬وباستخدام‭ ‬مواد‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتضم‭ ‬كل‭ ‬شقة‭ ‬شرفة‭ ‬مع‭ ‬منفذ‭ ‬عبر‭ ‬غرفة‭ ‬المعيشة‭ ‬وغرف‭ ‬النوم‭ ‬والممر،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬غرف‭ ‬النوم‭ ‬بمساحاتها‭ ‬الواسعة‭ ‬والتجهيز‭ ‬الفخم‭ ‬والجيد‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الشقق‭ ‬بمطابخ‭ ‬نموذجية‭ ‬حديثة‭ ‬تضم‭ ‬خزائن‭ ‬مجهزة‭ ‬ومنصات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وكل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬الحديثة‭.‬

اكسسوارات‭ ‬فائقة‭ ‬الجودة

لا‭ ‬تتوقع‭ ‬سوى‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فيوز‮»‬،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالتركيبات‭ ‬أو‭ ‬الاكسسوارات؛‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬كل‭ ‬الحمامات‭ ‬بديكورات‭ ‬تضفي‭ ‬إحساساً‭ ‬بالاتساع‭ ‬والرحابة،‭ ‬وجميعها‭ ‬مجهزة‭ ‬بسخانات‭ ‬مياه‭ ‬وفقاً‭ ‬لأرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬تخضع‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬للمراقبة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬يومياً،‭ ‬فيما‭ ‬زودت‭ ‬كل‭ ‬الشقق‭ ‬بمقابس‭ ‬للهاتف‭ ‬والإنترنت‭ ‬ودش‭ ‬مركزي‭ ‬ومفاتيح‭ ‬ذكية‭ ‬للأضواء،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬منفصلة‭ ‬للمساعدة‭ ‬المنزلية‭ ‬ومنطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لغسل‭ ‬الملابس‭.‬

إطلالة‭ ‬رائعة‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬

البحر‭ ‬اللازوردية‭ ‬الهادئة

تُعد‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬الوجهة‭ ‬الأكثر‭ ‬سحراً‭ ‬وجمالاً‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬إذ‭ ‬تنعم‭ ‬بجمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬والهدوء،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بتخطيط‭ ‬جيد‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬احتراماً‭ ‬للمساحات‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والتسوق‭ ‬والترفيهية،‭ ‬وهي‭ ‬محاطة‭ ‬بالبحر‭ ‬مع‭ ‬ممرات‭ ‬مائية‭ ‬وبحيرات‭ ‬متقاطعة،‭ ‬لتعيد‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬والعيش‭ ‬بطريقة‭ ‬نشطة‭ ‬ونابضة‭ ‬بالحياة‭.‬

ذا‭ ‬فيوز‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬مقدمة‭ ‬لك‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م،‭ ‬المطور‭ ‬العقاري‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬وخبرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬مساحات‭ ‬معيشة‭ ‬فائقة‭ ‬الحداثة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬شاغليها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنها‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أحلام‭ ‬المشترين‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬وواقع،‭ ‬عبر‭ ‬انشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين،‭ ‬تتسم‭ ‬جميعها‭ ‬بالأناقة‭ ‬والرفاهية‭ ‬والراحة‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬رضا‭ ‬مختار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬السرايا‭ ‬العقارية‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬المنازل‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة،‭ ‬إذ‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬الحالي‭ ‬المتفائل‭ ‬على‭ ‬العقارات،‭ ‬ولذلك‭ ‬فالآن‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المثالي‭ ‬لمن‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقار‭.‬

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