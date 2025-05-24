السرايا العقارية تبدأ في تسليم شقق مشروع "ذا فيوز"

السرايا العقارية تبدأ في تسليم شقق مشروع "ذا فيوز"
أقيم على مساحة 9670 مترا مربعا بإطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة في جزر أمواج
حظي مشروع «ذا فيوز»، ومنذ تدشينه، باهتمام لافت من قبل العملاء، لا سيما أن مراحل العمل في هذا المشروع المرموق قد اكتملت مؤخراً، وقد تم الانتهاء من شراء/تأجير حوالي 90 % من الوحدات للعملاء الذين يستمتعون حالياً بمرافقهما الفخمة في موقع متميز بجزر أمواج. وعلى الرغم من الحركة الاستيعابية والاهتمام اللافت بالمشروع، إلا أنه لا يزال هنالك عدد من الشقق المتاحة أمام العملاء.
مساحات متميزة وموقع خلاب
يتمتع مشروع «ذا فيوز» في جزر أمواج - الذي يَعَدُ بتجربة فاخرة وفريدة لقاطنيه - بإطلالة بانورامية رائعة على مياه البحر وبزاوية 360 درجة. اكتشف الفخامة المطلقة في أبهى صورها عبر مساحات سكنية فخمة حول منطقة مركزية تضم مجموعة واسعة من وسائل الراحة العصرية في واحدة من أكثر الوجهات السكنية هدوءاً وفخامة في المملكة.
هندسة معمارية معاصرة...
ومساحات سكنية غير مسبوقة
يجسد مشروع «ذا فيوز» بجزر أمواج الفخامة في كل تفاصيله من حيث التصميم الفريد والمعاصر؛ فهنالك 304 شقق في تسعة طوابق سكنية وخمسة أبراج ضخمة، مع كلوب هاوس ومواقف للسيارات على ثلاثة طوابق يمكنها استيعاب أكثر من 400 سيارة. وقد تم تخطيط المنطقة المركزية بحيث تضم مرافق متخصصة ومتميزة ما يمنحك لحظات نابضة بالحياة والفخامة المترفة في كل لحظة.
وسائل راحة غير مسبوقة
يحتوي الكلوب هاوس على وسائل راحة فريدة مثل بركة السباحة للأطفال والكبار، وصالة حديثة للألعاب الرياضية حديثة مجهزة بالكامل مع ساونا وبخار، وغرف خلع الملابس، ومقصورات استحمام منفصلة للرجال والنساء، أما الطابق الإضافي فهو مخصص للألعاب، كما يضم الطابق العلوي بيرجولا تطل على بركة السباحة والمنطقة المركزية. وتضم المنطقة المركزية الفريدة مسطحا مائيا وحدائق مشذبة بعناية ومسار دائري لممارسة رياضة الركض/المشي ومناطق للجلوس/الاستراحة مع مقاعد مكسوة بالجرانيت ومدرج للفعاليات. وهنالك أيضاً منطقة مخصصة للشواء العائلي، ومنطقة هادئة مخصصة للتأمل، والأهم من ذلك كله، بركة سباحة خارجية مع جاكوزي.
كما أضفنا مسبحا جديدا حصريا للأطفال لخلق تجربة فريدة لجميع أفراد الأسرة في مشروع «ذا فيوز» بجزر أمواج.
5 مداخل للأبراج وقاعات استقبال فخمة
تفتح الأبراج الخمسة على مداخل وقاعات استقبال خاصة بها، وقد تم تصميمها بتشطيبات رائعة، كما أن الوصول مؤمن من خلال أنظمة التحكم في الوصول الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الأمن على مدار الساعة من أجل سلامة السكان.
تصميمات داخلية رائعة
يضم مشروع «ذا فيوز» بجزر أمواج 252 شقة بغرفتي نوم و52 شقة بغرفة نوم واحدة مع خزائن مدمجة ووسائل راحة متطورة أخرى، وبإجمالي 304 شقق توفر مساحات معيشة مريحة وفق أحدث المستويات العالمية وباستخدام مواد عالية الجودة مستوردة من جميع أنحاء العالم. وتضم كل شقة شرفة مع منفذ عبر غرفة المعيشة وغرف النوم والممر، كما تتميز غرف النوم بمساحاتها الواسعة والتجهيز الفخم والجيد.
كما تم تجهيز الشقق بمطابخ نموذجية حديثة تضم خزائن مجهزة ومنصات عالية الجودة وكل الأجهزة المنزلية الحديثة.
اكسسوارات فائقة الجودة
لا تتوقع سوى الأفضل في مشروع «ذا فيوز»، سواء تعلق الأمر بالتركيبات أو الاكسسوارات؛ حيث تأتي كل الحمامات بديكورات تضفي إحساساً بالاتساع والرحابة، وجميعها مجهزة بسخانات مياه وفقاً لأرفع مستويات الجودة.
وبالإضافة إلى كل ما سبق، تخضع جميع المناطق المشتركة في المشروع للمراقبة الأمنية على مدار الساعة يومياً، فيما زودت كل الشقق بمقابس للهاتف والإنترنت ودش مركزي ومفاتيح ذكية للأضواء، فضلاً عن غرفة منفصلة للمساعدة المنزلية ومنطقة مخصصة لغسل الملابس.
إطلالة رائعة على مياه
البحر اللازوردية الهادئة
تُعد جزر أمواج الوجهة الأكثر سحراً وجمالاً في مملكة البحرين؛ إذ تنعم بجمال الطبيعة والهدوء، لا سيما وأنها تتمتع بتخطيط جيد مع الكثير من المساحات المفتوحة، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر المواقع احتراماً للمساحات السكنية والتجارية والتسوق والترفيهية، وهي محاطة بالبحر مع ممرات مائية وبحيرات متقاطعة، لتعيد تعريف مفهوم الواجهة البحرية والعيش بطريقة نشطة ونابضة بالحياة.
ذا فيوز في جزر أمواج مقدمة لك من شركة السرايا العقارية ذ.م.م، المطور العقاري الأكثر شهرة وخبرة في مملكة البحرين، وهي شركة رائدة توفر حلولاً مبتكرة في مجال بناء مساحات معيشة فائقة الحداثة عبر مواقع تغير من نمط حياة شاغليها، لا سيما وأنها تؤمن بأهمية الإسهام في تحويل أحلام المشترين إلى حقيقة وواقع، عبر انشاء مشاريع سكنية بارزة في جميع أنحاء البحرين، تتسم جميعها بالأناقة والرفاهية والراحة ووسائل الراحة عالمية المستوى.
وبهذه المناسبة صرح السيد رضا مختار المدير العام لشركة السرايا العقارية بأن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في بناء أو شراء المنازل وبأسعار مناسبة، إذ نتوقع أن تشهد أسعار العقارات في المستقبل ارتفاعاً تماشياً مع الطلب الحالي المتفائل على العقارات، ولذلك فالآن هو الوقت المثالي لمن يرغبون في الاستثمار في العقار.
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