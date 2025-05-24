وزيرة السياحة تجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "إدامة"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

عقدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬الذراع‭ ‬العقارية‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬مشيدة‭ ‬بجهود‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية،‭ ‬وإدارتها‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وفقًا‭ ‬لاستراتيجيات‭ ‬متطورة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬منها‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسياحة‭ ‬الواجهات‭ ‬والأنشطة‭ ‬البحرية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للسياحة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للسياحة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الزوّار‭ ‬ويدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬