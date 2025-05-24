وزيرة السياحة تجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "إدامة"

وزيرة السياحة تجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "إدامة"
عقدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع السيد خالد عبدالرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة السياحة الدور البارز الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة (2022-2026)، مشيدة بجهود شركة «إدامة» في تطوير المشاريع السياحية، وإدارتها بكفاءة عالية وفقًا لاستراتيجيات متطورة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة منها خاصة فيما يتعلق بسياحة الواجهات والأنشطة البحرية، باعتبارها ركيزة أساسية في الاستراتيجية، فضلًا عن تحقيق هدف تنويع المنتج السياحي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة.
من جانبه، أوضح خالد عبدالرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة»، أن الشركة حريصة على مضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية للسياحة بما يلبي تطلعات الزوّار ويدعم الاقتصادي الوطني.
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