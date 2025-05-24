وزير المالية يؤكد العلاقات التاريخية بين البحرين وعمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬عززها‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬وازدهار‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬الوزير‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬خلفان‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬الشعيلي‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وفيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬متبادل‭ ‬لتنميتها‭ ‬وتوسعة‭ ‬آفاقها‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتوطيد‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬