وزير المالية يؤكد العلاقات التاريخية بين البحرين وعمان

وزير المالية يؤكد العلاقات التاريخية بين البحرين وعمان
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، والتي عززها التعاون البنّاء والعمل المشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات البحرينية العمانية من تطورٍ وازدهار على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.
جاء ذلك لدى لقاء الوزير أمس الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الشقيقة، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وفيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين، لافتًا إلى ما تحظى به من حرصٍ متبادل لتنميتها وتوسعة آفاقها نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك، مشيرًا إلى دور الزيارات المتبادلة في تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات وتوطيد أطر العمل الثنائي، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
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