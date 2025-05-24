  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير المالية يؤكد العلاقات التاريخية بين البحرين وعمان

وزير المالية يؤكد العلاقات التاريخية بين البحرين وعمان

2025-05-24 11:16:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬عززها‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬وازدهار‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬الوزير‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬خلفان‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬الشعيلي‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وفيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬متبادل‭ ‬لتنميتها‭ ‬وتوسعة‭ ‬آفاقها‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتوطيد‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

MENAFN24052025000055011008ID1109591636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث