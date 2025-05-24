"باس" تكرم أكثر من 160 موظفا في حفل سنوات الخدمة الطويلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

احتفت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬بتكريم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬موظفًا‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬خدمتهم‭ ‬الطويلة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬موفنبيك‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬امتنان‭ ‬الشركة‭ ‬بمساهمات‭ ‬موظفيها‭ ‬القيّمة‭.‬

أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬باس‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬أحمد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬نقابات‭ ‬عمال‭ ‬باس‭ ‬ومديري‭ ‬الإدارات‭. ‬وشمل‭ ‬التكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أمضوا‭ ‬فترات‭ ‬خدمة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬و35‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬السنوية‭ ‬التزام‭ ‬باس‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الوفاء‭ ‬والتقدير،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ألقى‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬باس،‭ ‬كلمةً‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬اليوم‭ ‬بتكريم‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬موظفينا‭ ‬الأوفياء‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬لالتزامهم‭ ‬ودورهم‭ ‬الفعّال‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬ونجاح‭ ‬الشركة‭. ‬إن‭ ‬ولاءهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬تجسد‭ ‬القيم‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬باس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬ – ‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬شركة‭ ‬باس – ‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تبنى‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬أتوجه‭ ‬بكل‭ ‬تقدير‭ ‬وامتنان‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬تميّز‭ ‬بعطائه‭ ‬ومساهمته‭ ‬الفعّالة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المليئة‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المُشرفة‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬باس‭ ‬التزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬موظفيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تنموية‭ ‬ومبادرات‭ ‬تحفيزية‭ ‬مستمرة،‭ ‬كونها‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمحفزة‭ ‬تمثل‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المستدام‭.‬