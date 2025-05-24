"باس" تكرم أكثر من 160 موظفا في حفل سنوات الخدمة الطويلة

"باس" تكرم أكثر من 160 موظفا في حفل سنوات الخدمة الطويلة
احتفت شركة خدمات مطار البحرين (باس) بتكريم أكثر من 160 موظفًا تقديرًا لجهودهم وتفانيهم خلال سنوات خدمتهم الطويلة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أُقيم يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في فندق موفنبيك البحرين. وقد جاء هذا التكريم تأكيدًا على امتنان الشركة بمساهمات موظفيها القيّمة.
أقيم الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لشركة باس المهندس محمد خليل أحمد، إلى جانب الإدارة التنفيذية وعدد من ممثلي نقابات عمال باس ومديري الإدارات. وشمل التكريم الموظفين الذين أمضوا فترات خدمة تتراوح بين 10 أعوام و35 عاما، وذلك تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم. وتجسد هذه المبادرة السنوية التزام باس المستمر في ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير، وتسليط الضوء على علاقات العمل المتينة التي تأسست على مدى سنوات طويلة من العطاء.
وبهذه المناسبة، ألقى المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة باس، كلمةً قال فيها: «نفخر اليوم بتكريم كوكبة من موظفينا الأوفياء الذين كان لالتزامهم ودورهم الفعّال الأثر الأكبر في نمو ونجاح الشركة. إن ولاءهم وخبراتهم تجسد القيم الراسخة التي تقوم عليها «باس».
وأضاف قائلاً: «أود أن أتقدم – بالنيابة عن جميع منتسبي شركة باس – بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على تبنى هذا النهج الذي يدعم مسيرة البذل والعطاء في الشركة. كما أتوجه بكل تقدير وامتنان لكل فرد تميّز بعطائه ومساهمته الفعّالة ضمن هذه الرحلة المليئة بالنجاحات والإنجازات المُشرفة».
وتؤكد باس التزامها بتطوير مهارات موظفيها من خلال برامج تنموية ومبادرات تحفيزية مستمرة، كونها تؤمن بأن الكوادر البشرية المؤهلة والمحفزة تمثل حجر الأساس في تعزيز الابتكار، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النجاح المستدام.
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