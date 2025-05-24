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تقني العطاء بمكة المكرمة

تقني العطاء بمكة المكرمة

2025-05-24 11:15:45
(MENAFN- Al Watan) أطلق المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، مبادرات ((تقني العطاء)) التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
وتهدف المبادرات إلى تدريب وتأهيل المتدربين المشاركين بموسم الحج 1446هـ، ورفع جاهزيتهم، للمشاركة في تنفيذ برامج ومهام تطوعية تقنية ومهنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتتضمن المبادرات مجموعة من البرامج المتخصصة أبرزها برنامج ((عون التقني))، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويقدم أبناء المؤسسة خدمات تطوعية كخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وإرشاد التائهين وغيرها، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، وتهدف إلى نشر المواد التوعوية لحجاج بيت الله الحرام الصادرة من وزارة الحج من خلال الشاشات الموجودة على باصات نقل الحجاج، و((طوارئ الصيانة))، وتسعى إلى صيانة السيارات والباصات المتعطلة التي تحتاج إلى دعم على الطريق الدائري الثالث والرابع المتجهين إلى الحرم المكي الشريف، وبرنامج ((آمن))، بالتعاون مع الدفاع المدني، ويهدف إلى دعم ومساندة دوريات السلامة للتأكد من إجراءات السلامة في الأماكن التي يقطن بها حجاج بيت الله الحرام، وتوعية الحجاج الوافدين عن طريق قطار الحرمين عن أهم اشتراطات السلامة في المخيمات والسكن.

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