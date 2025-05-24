برلين المشتبه بتنفيذها هجوما بسكين في محطة قطارات مريضة نفسيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن المرأة المتهمة بتنفيذ هجوم طعن جماعي أسفر عن إصابة 18 شخصا في محطة قطارات في هامبورغ تعاني مرضا نفسيا.وقبض على المشتبه بها البالغة 39 عاما، في موقع الهجوم الذي حدث يوم الجمعة الماضي في محطة القطارات الرئيسية في هامبورغ وتسبب بصدمة في المدينة خلال ساعة الذروة المسائية.وقالت الشرطة في بيان إن المرأة تعاني «مؤشرات واضحة جدا إلى مرض نفسي»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول حالتها.وأضافت أنه ليس هناك أي دلائل على أنها كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول وقت الهجوم الذي أسفر عن إصابة أربعة اشخاص بجروح خطيرة.وأوقفت المرأة من دون أن تبدي أي مقاومة بعد الهجوم، وقد مثلت امام القضاء يوم السبت.واستبعدت الشرطة وجود «دافع سياسي» وراء الهجوم، مرجحة أن المشتبه بها تصرفت بمفردها.وتراوحت أعمار الجرحى بين 19 و85 عاما. وأوردت الشرطة أن أربعة منهم في حالة خطيرة هم رجل (24 عاما) وثلاث نساء أعمارهن 24 و52 و85 عاما.وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته في اتصال مع رئيس بلدية هامبورغ عقب الهجوم.وأعرب ميرتس وفق الناطق باسمه شتيفان كورنيليوس عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

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