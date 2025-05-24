حرب غزة إسرائيل تمنع إسعاف المصابين وتستخدم المدنيين دروعا بشرية

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري جوا وبرا على كامل غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في القطاع المحاصر الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه بات يعاني من «الفترة الأكثر وحشية» في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان جيش الاحتلال منع طواقمه من إسعاف المصابين في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لاسيما في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين نزحوا مجددا إلى منطقة المواصي في الجنوب، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح بوسط غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر.وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققا سكنية، وخياما، ومنازل تؤوي نازحين، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة جباليا في الشمال، كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات في وسط غزة.وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مكتظة بالنازحين، منها: محيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصارا على المصابين والعاملين فيهما، ما يعوق تقديم الرعاية الطبية.وبالتوازي، وسع جيش الاحتلال من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال غزة، مطالبا سكان منطقة الصفطاوي هناك بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يعرف بـ «محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق.جاء ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي»، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها.وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي بنيويورك إن «جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا منها»، محذرا من «تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار».وشدد على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لإيصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة.واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة «أسوشيتد برس»، والذي وثق - بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال - ارتكاب قواته جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا، يشكل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.وقالت «حماس» إن ذلك «يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه.

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