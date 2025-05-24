حرب غزة إسرائيل تمنع إسعاف المصابين وتستخدم المدنيين دروعا بشرية

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حرب غزة إسرائيل تمنع إسعاف المصابين وتستخدم المدنيين دروعا بشرية
(MENAFN- Al-Anbaa)
تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري جوا وبرا على كامل غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في القطاع المحاصر الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه بات يعاني من «الفترة الأكثر وحشية» في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان جيش الاحتلال منع طواقمه من إسعاف المصابين في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لاسيما في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين نزحوا مجددا إلى منطقة المواصي في الجنوب، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح بوسط غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر.
وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققا سكنية، وخياما، ومنازل تؤوي نازحين، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة جباليا في الشمال، كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات في وسط غزة.
وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مكتظة بالنازحين، منها: محيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصارا على المصابين والعاملين فيهما، ما يعوق تقديم الرعاية الطبية.
وبالتوازي، وسع جيش الاحتلال من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال غزة، مطالبا سكان منطقة الصفطاوي هناك بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يعرف بـ «محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق.
جاء ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي»، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي بنيويورك إن «جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا منها»، محذرا من «تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار».
وشدد على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لإيصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة «أسوشيتد برس»، والذي وثق - بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال - ارتكاب قواته جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا، يشكل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.
وقالت «حماس» إن ذلك «يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه.
تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري جوا وبرا على كامل غزة موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في القطاع المحاصر الذي حذرت الأمم المتحدة من أنه بات يعاني من «الفترة الأكثر وحشية» في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ان جيش الاحتلال منع طواقمه من إسعاف المصابين في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لاسيما في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.
ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين نزحوا مجددا إلى منطقة المواصي في الجنوب، بينما بقيت 4 مخابز فقط تعمل في مدينة دير البلح بوسط غزة، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات أممية من وفاة 14 ألف طفل بسبب ندرة الغذاء في القطاع المحاصر.
وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت شققا سكنية، وخياما، ومنازل تؤوي نازحين، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ومنطقة جباليا في الشمال، كذلك طالت الغارات غرب مخيم النصيرات في وسط غزة.
وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مكتظة بالنازحين، منها: محيط مستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة شمالي القطاع، حيث يفرض الجيش حصارا على المصابين والعاملين فيهما، ما يعوق تقديم الرعاية الطبية.
وبالتوازي، وسع جيش الاحتلال من عملياته البرية في مناطق التوغل شمال غزة، مطالبا سكان منطقة الصفطاوي هناك بالإخلاء الفوري، في خطوة تشير إلى التمهيد لإنشاء محور عسكري جديد مشابه لما يعرف بـ «محور موراج» الذي أنشئ في جنوب القطاع في وقت سابق.
جاء ذلك فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي»، بينما تم نهب 15 شاحنة مساعدات في القطاع بعد سماح إسرائيل بدخولها.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي بنيويورك إن «جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا منها»، محذرا من «تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة مصحوبا بمستويات مروعة من القتل والدمار».
وشدد على أن المنظمة الأممية لن تشارك في أي مخطط يتعلق بالمساعدات في قطاع غزة لا يلتزم باحترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة عملية مفصلة قائمة على المبادئ ومدعومة من الدول الأعضاء مكونة من 5 مراحل لإيصال الإغاثة إلى السكان المحتاجين إليها في غزة.
إلى ذلك، قالت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) إن استخدام الاحتلال للفلسطينيين دروعا بشرية باعتراف جنوده يمثل دليلا إضافيا على ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة.
واعتبرت الحركة في بيان لها أن ما ورد في التقرير الصادر عن وكالة «أسوشيتد برس»، والذي وثق - بشهادات من جنود وضباط في جيش الاحتلال - ارتكاب قواته جرائم بشعة باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بأوامر صريحة من قيادات عسكرية عليا، يشكل جريمة حرب موصوفة يحظرها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الدولية.
وقالت «حماس» إن ذلك «يكشف عن سياسة منهجية مدروسة، تعكس الانهيار الأخلاقي والمؤسسي في صفوف هذا الجيش الإرهابي»، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها كافة إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة الدولية، ومغادرة حالة الصمت والعجز، التي تشكل غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه.
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