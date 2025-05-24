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"كان" حوَّلت التوعية إلى تجربةرياضية وتثقيفية في العاصمة مول

"كان" حوَّلت التوعية إلى تجربةرياضية وتثقيفية في العاصمة مول

2025-05-24 11:15:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

حنان عبدالمعبود
في إطار حرص الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على تنويع فعالياتها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، وفي مقدمتها سرطان القولون، من خلال تعزيز مفاهيم التغذية الصحية والنشاط البدني، وتعزيزا لأهمية اتباع نمط حياة صحي، نظمت الحملة فعالية رياضية جديدة ضمن مبادرة التوعية بسرطان القولون التي انطلقت في مايو الجاري، وذلك تحت شعار «صحتك قرارك».
وجاءت فعالية المشي التي أقيمت في «مجمع العاصمة مول» كجزء من هذه المبادرة، حيث تم تخصيص نقطة تجمع للحملة داخل المجمع لتنطلق منها المشاركات عبر ممر المشي المخصص. وتم تنظيم الفعالية وفق 3 مستويات جولتان منها للمبتدئين، و5 جولات للمستوى المتوسط، و10 جولات للمستوى المتقدم. وقد تميزت الفعالية بجو تفاعلي مشجع، حيث تم تقديم هدايا عينية للمشاركين، إضافة إلى توزيع كتيبات توعوية حول أهمية رياضة المشي ودورها في الوقاية من سرطان القولون، إلى جانب إرشادات خاصة بكيفية اكتشاف العلامات الأولية للإصابة.
من جانب آخر، نظمت الحملة محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، قدمتها أخصائية التغذية ورئيس قسم التغذية الوقائية بالهيئة نوال الجزاف، وذلك بمقر حملة «كان» في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان في منطقة القادسية. وجاءت المحاضرة تحت عنوان: «التغذية وسرطان القولون والمستقيم»، وتناولت محاور متعددة أبرزها: أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات، تقليل استهلاك الملح والسكريات، حيث أوصت بألا يتجاوز معدل السكر اليومي 9 ملاعق صغيرة (36 غراما) للرجال،
و6 ملاعق صغيرة (24 غراما) للنساء، كما نصحت بشرب كميات كافية من الماء لدعم عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، والانتباه إلى قراءة الملصقات الغذائية عند التسوق.
كما شددت المحاضرة، على ضرورة تناول من 3 إلى 5 حصص من الخضراوات، ومن 2 إلى 4 حصص من الفواكه يوميا، لما لها من دور فعال في تقوية المناعة وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان.

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