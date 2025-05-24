"كان" حوَّلت التوعية إلى تجربةرياضية وتثقيفية في العاصمة مول

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"كان" حوَّلت التوعية إلى تجربةرياضية وتثقيفية في العاصمة مول
(MENAFN- Al-Anbaa)
حنان عبدالمعبود
في إطار حرص الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على تنويع فعالياتها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، وفي مقدمتها سرطان القولون، من خلال تعزيز مفاهيم التغذية الصحية والنشاط البدني، وتعزيزا لأهمية اتباع نمط حياة صحي، نظمت الحملة فعالية رياضية جديدة ضمن مبادرة التوعية بسرطان القولون التي انطلقت في مايو الجاري، وذلك تحت شعار «صحتك قرارك».
وجاءت فعالية المشي التي أقيمت في «مجمع العاصمة مول» كجزء من هذه المبادرة، حيث تم تخصيص نقطة تجمع للحملة داخل المجمع لتنطلق منها المشاركات عبر ممر المشي المخصص. وتم تنظيم الفعالية وفق 3 مستويات جولتان منها للمبتدئين، و5 جولات للمستوى المتوسط، و10 جولات للمستوى المتقدم. وقد تميزت الفعالية بجو تفاعلي مشجع، حيث تم تقديم هدايا عينية للمشاركين، إضافة إلى توزيع كتيبات توعوية حول أهمية رياضة المشي ودورها في الوقاية من سرطان القولون، إلى جانب إرشادات خاصة بكيفية اكتشاف العلامات الأولية للإصابة.
من جانب آخر، نظمت الحملة محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، قدمتها أخصائية التغذية ورئيس قسم التغذية الوقائية بالهيئة نوال الجزاف، وذلك بمقر حملة «كان» في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان في منطقة القادسية. وجاءت المحاضرة تحت عنوان: «التغذية وسرطان القولون والمستقيم»، وتناولت محاور متعددة أبرزها: أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات، تقليل استهلاك الملح والسكريات، حيث أوصت بألا يتجاوز معدل السكر اليومي 9 ملاعق صغيرة (36 غراما) للرجال،
و6 ملاعق صغيرة (24 غراما) للنساء، كما نصحت بشرب كميات كافية من الماء لدعم عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، والانتباه إلى قراءة الملصقات الغذائية عند التسوق.
كما شددت المحاضرة، على ضرورة تناول من 3 إلى 5 حصص من الخضراوات، ومن 2 إلى 4 حصص من الفواكه يوميا، لما لها من دور فعال في تقوية المناعة وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان.
حنان عبدالمعبود
في إطار حرص الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) على تنويع فعالياتها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض السرطانية، وفي مقدمتها سرطان القولون، من خلال تعزيز مفاهيم التغذية الصحية والنشاط البدني، وتعزيزا لأهمية اتباع نمط حياة صحي، نظمت الحملة فعالية رياضية جديدة ضمن مبادرة التوعية بسرطان القولون التي انطلقت في مايو الجاري، وذلك تحت شعار «صحتك قرارك».
وجاءت فعالية المشي التي أقيمت في «مجمع العاصمة مول» كجزء من هذه المبادرة، حيث تم تخصيص نقطة تجمع للحملة داخل المجمع لتنطلق منها المشاركات عبر ممر المشي المخصص. وتم تنظيم الفعالية وفق 3 مستويات جولتان منها للمبتدئين، و5 جولات للمستوى المتوسط، و10 جولات للمستوى المتقدم. وقد تميزت الفعالية بجو تفاعلي مشجع، حيث تم تقديم هدايا عينية للمشاركين، إضافة إلى توزيع كتيبات توعوية حول أهمية رياضة المشي ودورها في الوقاية من سرطان القولون، إلى جانب إرشادات خاصة بكيفية اكتشاف العلامات الأولية للإصابة.
من جانب آخر، نظمت الحملة محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، قدمتها أخصائية التغذية ورئيس قسم التغذية الوقائية بالهيئة نوال الجزاف، وذلك بمقر حملة «كان» في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان في منطقة القادسية. وجاءت المحاضرة تحت عنوان: «التغذية وسرطان القولون والمستقيم»، وتناولت محاور متعددة أبرزها: أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف والخضروات، تقليل استهلاك الملح والسكريات، حيث أوصت بألا يتجاوز معدل السكر اليومي 9 ملاعق صغيرة (36 غراما) للرجال،
و6 ملاعق صغيرة (24 غراما) للنساء، كما نصحت بشرب كميات كافية من الماء لدعم عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، والانتباه إلى قراءة الملصقات الغذائية عند التسوق.
كما شددت المحاضرة، على ضرورة تناول من 3 إلى 5 حصص من الخضراوات، ومن 2 إلى 4 حصص من الفواكه يوميا، لما لها من دور فعال في تقوية المناعة وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان.
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