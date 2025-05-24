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حالي: تعيين الكويت سفيراً فوق العادة بإريتريا انطلاقة إيجابية لتعزيز التعاون المشترك

حالي: تعيين الكويت سفيراً فوق العادة بإريتريا انطلاقة إيجابية لتعزيز التعاون المشترك

2025-05-24 11:15:15
(MENAFN- Al-Anbaa)

أسامة دياب
أشاد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى البلاد حمد حالي بالعلاقات الكويتية - الإريترية، التي وصفها بالممتازة والمتطورة، لافتا إلى أن احتفال بلاده بالذكرى الـ 34 للاستقلال يتزامن مع أيضا مع مرور 30 عاما على افتتاح سفارة إريتريا في الكويت.
وأشاد حالي - في مجمل كلمة ألقاها خلال حفل أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 34 للاستقلال - بالتطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، لاسيما عقب صدور قرار وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بتعيين سفير فوق العادة للكويت لدى إريتريا.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، لافتا إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها، معربا عن شكره وامتنانه لجميع المشاركين في هذا الاحتفال الوطني، موجها التهاني الخالصة إلى أبناء الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بهذه المناسبة المجيدة.
وأوضح حالي أن احتفالات هذا العام تقام تحت شعار: «خطنا.. درعنا المنيع»، وتعكس بوضوح النهج السياسي المستقل لإريتريا، ورفضها الانخراط في أي تحالفات إقليمية أو دولية، مؤكدا على تمسك بلاده بالحفاظ على سيادتها ومصلحة شعبها، مهما عظمت التضحيات. واختتم حمد حالي تصريحه بالإشادة بدور الجالية الإريترية في الكويت، التي يبلغ عددها قرابة 800 شخص، مؤكدا على مساهماتها المتواصلة في دعم العمل الوطني ومساندة أسر الشهداء وجمعية معاقي حرب التحرير، كما دعا جميع أفراد الجالية إلى مواصلة نشاطهم الوطني وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات والمبادرات الوطنية.

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