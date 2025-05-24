حالي: تعيين الكويت سفيراً فوق العادة بإريتريا انطلاقة إيجابية لتعزيز التعاون المشترك

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حالي: تعيين الكويت سفيراً فوق العادة بإريتريا انطلاقة إيجابية لتعزيز التعاون المشترك
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
أشاد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى البلاد حمد حالي بالعلاقات الكويتية - الإريترية، التي وصفها بالممتازة والمتطورة، لافتا إلى أن احتفال بلاده بالذكرى الـ 34 للاستقلال يتزامن مع أيضا مع مرور 30 عاما على افتتاح سفارة إريتريا في الكويت.
وأشاد حالي - في مجمل كلمة ألقاها خلال حفل أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 34 للاستقلال - بالتطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، لاسيما عقب صدور قرار وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بتعيين سفير فوق العادة للكويت لدى إريتريا.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، لافتا إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها، معربا عن شكره وامتنانه لجميع المشاركين في هذا الاحتفال الوطني، موجها التهاني الخالصة إلى أبناء الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بهذه المناسبة المجيدة.
وأوضح حالي أن احتفالات هذا العام تقام تحت شعار: «خطنا.. درعنا المنيع»، وتعكس بوضوح النهج السياسي المستقل لإريتريا، ورفضها الانخراط في أي تحالفات إقليمية أو دولية، مؤكدا على تمسك بلاده بالحفاظ على سيادتها ومصلحة شعبها، مهما عظمت التضحيات. واختتم حمد حالي تصريحه بالإشادة بدور الجالية الإريترية في الكويت، التي يبلغ عددها قرابة 800 شخص، مؤكدا على مساهماتها المتواصلة في دعم العمل الوطني ومساندة أسر الشهداء وجمعية معاقي حرب التحرير، كما دعا جميع أفراد الجالية إلى مواصلة نشاطهم الوطني وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات والمبادرات الوطنية.
أسامة دياب
أشاد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى البلاد حمد حالي بالعلاقات الكويتية - الإريترية، التي وصفها بالممتازة والمتطورة، لافتا إلى أن احتفال بلاده بالذكرى الـ 34 للاستقلال يتزامن مع أيضا مع مرور 30 عاما على افتتاح سفارة إريتريا في الكويت.
وأشاد حالي - في مجمل كلمة ألقاها خلال حفل أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 34 للاستقلال - بالتطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، لاسيما عقب صدور قرار وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بتعيين سفير فوق العادة للكويت لدى إريتريا.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، لافتا إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلالها، معربا عن شكره وامتنانه لجميع المشاركين في هذا الاحتفال الوطني، موجها التهاني الخالصة إلى أبناء الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بهذه المناسبة المجيدة.
وأوضح حالي أن احتفالات هذا العام تقام تحت شعار: «خطنا.. درعنا المنيع»، وتعكس بوضوح النهج السياسي المستقل لإريتريا، ورفضها الانخراط في أي تحالفات إقليمية أو دولية، مؤكدا على تمسك بلاده بالحفاظ على سيادتها ومصلحة شعبها، مهما عظمت التضحيات. واختتم حمد حالي تصريحه بالإشادة بدور الجالية الإريترية في الكويت، التي يبلغ عددها قرابة 800 شخص، مؤكدا على مساهماتها المتواصلة في دعم العمل الوطني ومساندة أسر الشهداء وجمعية معاقي حرب التحرير، كما دعا جميع أفراد الجالية إلى مواصلة نشاطهم الوطني وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات والمبادرات الوطنية.
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