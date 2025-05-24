بالفيديو.. سفير بلغاريا: الكويت رائدة في دعم الثقافة والفنون عربياً ودولياً

أسامة ديابقال سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد، ديميتار ديميتروف، إن العلاقات بين الكويت وبلغاريا تتميز بتاريخ حافل من الأنشطة الثقافية والتعاون المثمر في المحافل متعددة الأطراف.جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة يوم الأبجدية والتنوير والثقافة البلغارية الذي نظم ضمن فعاليات شهر أوروبا في الكويت، بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف، الشيخة د.العنود إبراهيم دعيج الصباح، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، آن كويستينن، إلى جانب عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأفراد الجالية البلغارية.وأشار السفير ديميتروف إلى أهمية استكشاف مزيد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات دراسة التراث التاريخي والحفاظ عليه وتبادل المعارض والمتاحف، مؤكدا ضرورة إبقاء التعليم والعلوم ضمن أولويات التعاون الثنائي، انطلاقا من النجاحات التي تحققت خلال أكثر من ستة عقود من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأشاد في هذا السياق بدور مركز اللغات في جامعة الكويت وجهوده القيمة في دعم تعليم اللغة العربية للمتخصصين البلغار.ونوه بالمكانة المتميزة التي تحتلها الكويت في تعزيز الثقافة والفنون، مشيرا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على العالم العربي فحسب، بل يمتد إلى الساحة الدولية، وأن انفتاحها على ثقافات شعوب العالم محل تقدير وإعجاب. وأضاف أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي يعكس هذا الدور الريادي الذي تضطلع به في المجالين الثقافي والإعلامي على المستويين العربي والدولي.وأكد ديميتروف- بصفته ديبلوماسيا- تقدير بلاده لإنجازات الكويت في القطاع الثقافي، مشيدا بالدور البارز لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم جهود التبادل الثقافي الدولي وتمكين المجتمع الكويتي من الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى وإنجازاتها في مجالات الأدب والفنون التشكيلية والموسيقية وسائر الفنون. وعبر عن بالغ شكره لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني على تعاونهما في تنظيم فعالية ثقافية متميزة في الكويت، بمشاركة نخبة من الفنانين من بلغاريا ودول أوروبية وعالمية، مثمنا التعاون المثمر مع دار الآثار الإسلامية، والذي أثمر تنظيم سلسلة من الحفلات المؤثرة لفنانين بلغار موهوبين.وجدد التأكيد على التزام بلاده بتعزيز التعاون الثقافي مع الكويت، مشددا على الدور المحوري للثقافة في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومؤكدا إيمان بلغاريا العميق بأهمية الديبلوماسية الثقافية كوسيلة للتقارب والتفاهم.وفي ختام كلمته أوضح السفير أن يوم الأبجدية والتنوير والثقافة يعد من أبرز المناسبات الوطنية في بلغاريا، مشيرا إلى أن الأبجدية والأدب والتقاليد الثقافية البلغارية لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الوطنية البلغارية عبر قرون من التحولات التاريخية في أوروبا.

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