بالفيديو.. سفير بلغاريا: الكويت رائدة في دعم الثقافة والفنون عربياً ودولياً

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بالفيديو.. سفير بلغاريا: الكويت رائدة في دعم الثقافة والفنون عربياً ودولياً
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة دياب
قال سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد، ديميتار ديميتروف، إن العلاقات بين الكويت وبلغاريا تتميز بتاريخ حافل من الأنشطة الثقافية والتعاون المثمر في المحافل متعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة يوم الأبجدية والتنوير والثقافة البلغارية الذي نظم ضمن فعاليات شهر أوروبا في الكويت، بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف، الشيخة د.العنود إبراهيم دعيج الصباح، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، آن كويستينن، إلى جانب عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأفراد الجالية البلغارية.
وأشار السفير ديميتروف إلى أهمية استكشاف مزيد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات دراسة التراث التاريخي والحفاظ عليه وتبادل المعارض والمتاحف، مؤكدا ضرورة إبقاء التعليم والعلوم ضمن أولويات التعاون الثنائي، انطلاقا من النجاحات التي تحققت خلال أكثر من ستة عقود من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأشاد في هذا السياق بدور مركز اللغات في جامعة الكويت وجهوده القيمة في دعم تعليم اللغة العربية للمتخصصين البلغار.
ونوه بالمكانة المتميزة التي تحتلها الكويت في تعزيز الثقافة والفنون، مشيرا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على العالم العربي فحسب، بل يمتد إلى الساحة الدولية، وأن انفتاحها على ثقافات شعوب العالم محل تقدير وإعجاب. وأضاف أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي يعكس هذا الدور الريادي الذي تضطلع به في المجالين الثقافي والإعلامي على المستويين العربي والدولي.
وأكد ديميتروف- بصفته ديبلوماسيا- تقدير بلاده لإنجازات الكويت في القطاع الثقافي، مشيدا بالدور البارز لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم جهود التبادل الثقافي الدولي وتمكين المجتمع الكويتي من الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى وإنجازاتها في مجالات الأدب والفنون التشكيلية والموسيقية وسائر الفنون. وعبر عن بالغ شكره لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني على تعاونهما في تنظيم فعالية ثقافية متميزة في الكويت، بمشاركة نخبة من الفنانين من بلغاريا ودول أوروبية وعالمية، مثمنا التعاون المثمر مع دار الآثار الإسلامية، والذي أثمر تنظيم سلسلة من الحفلات المؤثرة لفنانين بلغار موهوبين.
وجدد التأكيد على التزام بلاده بتعزيز التعاون الثقافي مع الكويت، مشددا على الدور المحوري للثقافة في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومؤكدا إيمان بلغاريا العميق بأهمية الديبلوماسية الثقافية كوسيلة للتقارب والتفاهم.
وفي ختام كلمته أوضح السفير أن يوم الأبجدية والتنوير والثقافة يعد من أبرز المناسبات الوطنية في بلغاريا، مشيرا إلى أن الأبجدية والأدب والتقاليد الثقافية البلغارية لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الوطنية البلغارية عبر قرون من التحولات التاريخية في أوروبا.
أسامة دياب
قال سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد، ديميتار ديميتروف، إن العلاقات بين الكويت وبلغاريا تتميز بتاريخ حافل من الأنشطة الثقافية والتعاون المثمر في المحافل متعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة يوم الأبجدية والتنوير والثقافة البلغارية الذي نظم ضمن فعاليات شهر أوروبا في الكويت، بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف، الشيخة د.العنود إبراهيم دعيج الصباح، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، آن كويستينن، إلى جانب عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأفراد الجالية البلغارية.
وأشار السفير ديميتروف إلى أهمية استكشاف مزيد من فرص التعاون بين البلدين في مجالات دراسة التراث التاريخي والحفاظ عليه وتبادل المعارض والمتاحف، مؤكدا ضرورة إبقاء التعليم والعلوم ضمن أولويات التعاون الثنائي، انطلاقا من النجاحات التي تحققت خلال أكثر من ستة عقود من العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأشاد في هذا السياق بدور مركز اللغات في جامعة الكويت وجهوده القيمة في دعم تعليم اللغة العربية للمتخصصين البلغار.
ونوه بالمكانة المتميزة التي تحتلها الكويت في تعزيز الثقافة والفنون، مشيرا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على العالم العربي فحسب، بل يمتد إلى الساحة الدولية، وأن انفتاحها على ثقافات شعوب العالم محل تقدير وإعجاب. وأضاف أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي يعكس هذا الدور الريادي الذي تضطلع به في المجالين الثقافي والإعلامي على المستويين العربي والدولي.
وأكد ديميتروف- بصفته ديبلوماسيا- تقدير بلاده لإنجازات الكويت في القطاع الثقافي، مشيدا بالدور البارز لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم جهود التبادل الثقافي الدولي وتمكين المجتمع الكويتي من الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى وإنجازاتها في مجالات الأدب والفنون التشكيلية والموسيقية وسائر الفنون. وعبر عن بالغ شكره لوزارة الإعلام والثقافة والمجلس الوطني على تعاونهما في تنظيم فعالية ثقافية متميزة في الكويت، بمشاركة نخبة من الفنانين من بلغاريا ودول أوروبية وعالمية، مثمنا التعاون المثمر مع دار الآثار الإسلامية، والذي أثمر تنظيم سلسلة من الحفلات المؤثرة لفنانين بلغار موهوبين.
وجدد التأكيد على التزام بلاده بتعزيز التعاون الثقافي مع الكويت، مشددا على الدور المحوري للثقافة في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومؤكدا إيمان بلغاريا العميق بأهمية الديبلوماسية الثقافية كوسيلة للتقارب والتفاهم.
وفي ختام كلمته أوضح السفير أن يوم الأبجدية والتنوير والثقافة يعد من أبرز المناسبات الوطنية في بلغاريا، مشيرا إلى أن الأبجدية والأدب والتقاليد الثقافية البلغارية لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الوطنية البلغارية عبر قرون من التحولات التاريخية في أوروبا.
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