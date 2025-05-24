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كرينبول: دور ريادي للكويت في الديبلوماسية الإنسانية

كرينبول: دور ريادي للكويت في الديبلوماسية الإنسانية

2025-05-24 11:15:14
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرينبول على الدور الريادي الذي تضطلع به الكويت في مجال الديبلوماسية الإنسانية، مشيرا الى ان التزامها المبدئي وجهودها المستمرة في التخفيف عن المعاناة الإنسانية يشكلان مصدر إلهام.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به كرينبول لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، وذلك في مقر اللجنة الدولية في جنيف.
وقال كرينبول: من دواعي الشرف الدائم أن نلتقي مع المسؤولين في الكويت، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تثمن جدا شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الكويت والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد حرص اللجنة الدولية على تعزيز أوجه التعاون مع الكويت خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية اللقاءات المتواصلة لتوسيع آفاق الشراكة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالات الإنسانية، وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم الجهود الإغاثية حول العالم، لاسيما في المناطق التي تعيش أزمات إنسانية.

MENAFN24052025000130011022ID1109591625

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