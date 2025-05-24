كرينبول: دور ريادي للكويت في الديبلوماسية الإنسانية

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كرينبول: دور ريادي للكويت في الديبلوماسية الإنسانية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرينبول على الدور الريادي الذي تضطلع به الكويت في مجال الديبلوماسية الإنسانية، مشيرا الى ان التزامها المبدئي وجهودها المستمرة في التخفيف عن المعاناة الإنسانية يشكلان مصدر إلهام.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به كرينبول لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، وذلك في مقر اللجنة الدولية في جنيف.
وقال كرينبول: من دواعي الشرف الدائم أن نلتقي مع المسؤولين في الكويت، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تثمن جدا شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الكويت والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد حرص اللجنة الدولية على تعزيز أوجه التعاون مع الكويت خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية اللقاءات المتواصلة لتوسيع آفاق الشراكة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالات الإنسانية، وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم الجهود الإغاثية حول العالم، لاسيما في المناطق التي تعيش أزمات إنسانية.
أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرينبول على الدور الريادي الذي تضطلع به الكويت في مجال الديبلوماسية الإنسانية، مشيرا الى ان التزامها المبدئي وجهودها المستمرة في التخفيف عن المعاناة الإنسانية يشكلان مصدر إلهام.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به كرينبول لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر، وذلك في مقر اللجنة الدولية في جنيف.
وقال كرينبول: من دواعي الشرف الدائم أن نلتقي مع المسؤولين في الكويت، موضحا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تثمن جدا شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الكويت والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكد حرص اللجنة الدولية على تعزيز أوجه التعاون مع الكويت خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية اللقاءات المتواصلة لتوسيع آفاق الشراكة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالات الإنسانية، وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم الجهود الإغاثية حول العالم، لاسيما في المناطق التي تعيش أزمات إنسانية.
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