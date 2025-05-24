البدر بحث مع سكرتير "الخارجية" الماليزية في كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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البدر بحث مع سكرتير "الخارجية" الماليزية في كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر مع سكرتير عام وزارة الخارجية الماليزية عمران زين السبت في العاصمة كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لدعم الشراكة بين مجلس التعاون و«آسيان». وقال البدر لـ«كونا» إنه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون و«آسيان»، وكذلك القمة الثلاثية التي ستجمع الجانبين مع الصين الشعبية والمقرر عقدهما في العاصمة الماليزية في 26 و27 مايو الجاري.
وأوضح أنه ترأس الجانب الخليجي في اجتماع كبار المسؤولين في مجلس التعاون والآسيان والصين حيث تمت مناقشة الإعداد لمخرجات اجتماعات القمتين المقبلتين، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على أن تشكل القمتان محطة نوعية في مسار التعاون مع دول الآسيان والصين.
من جانبه، أشاد عمران زين خلال اللقاء بعمق العلاقات الكويتية ـ الماليزية وبالدور البناء الذي تضطلع به الكويت في تعزيز الحوار الإقليمي وتكريس التعاون المتعدد الأطراف.
بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر مع سكرتير عام وزارة الخارجية الماليزية عمران زين السبت في العاصمة كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لدعم الشراكة بين مجلس التعاون و«آسيان». وقال البدر لـ«كونا» إنه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون و«آسيان»، وكذلك القمة الثلاثية التي ستجمع الجانبين مع الصين الشعبية والمقرر عقدهما في العاصمة الماليزية في 26 و27 مايو الجاري.
وأوضح أنه ترأس الجانب الخليجي في اجتماع كبار المسؤولين في مجلس التعاون والآسيان والصين حيث تمت مناقشة الإعداد لمخرجات اجتماعات القمتين المقبلتين، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على أن تشكل القمتان محطة نوعية في مسار التعاون مع دول الآسيان والصين.
من جانبه، أشاد عمران زين خلال اللقاء بعمق العلاقات الكويتية ـ الماليزية وبالدور البناء الذي تضطلع به الكويت في تعزيز الحوار الإقليمي وتكريس التعاون المتعدد الأطراف.
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