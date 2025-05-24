البدر بحث مع سكرتير "الخارجية" الماليزية في كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر مع سكرتير عام وزارة الخارجية الماليزية عمران زين السبت في العاصمة كوالالمبور سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لدعم الشراكة بين مجلس التعاون و«آسيان». وقال البدر لـ«كونا» إنه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون و«آسيان»، وكذلك القمة الثلاثية التي ستجمع الجانبين مع الصين الشعبية والمقرر عقدهما في العاصمة الماليزية في 26 و27 مايو الجاري.وأوضح أنه ترأس الجانب الخليجي في اجتماع كبار المسؤولين في مجلس التعاون والآسيان والصين حيث تمت مناقشة الإعداد لمخرجات اجتماعات القمتين المقبلتين، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على أن تشكل القمتان محطة نوعية في مسار التعاون مع دول الآسيان والصين.من جانبه، أشاد عمران زين خلال اللقاء بعمق العلاقات الكويتية ـ الماليزية وبالدور البناء الذي تضطلع به الكويت في تعزيز الحوار الإقليمي وتكريس التعاون المتعدد الأطراف.

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