آلاء وأطفالها.. ولدتهم 9 مرات وفقدتهم دفعة واحدة

MENAFN - Al-Bayan) كانت تستعد لأداء أكثر المهن إنسانية وللتعامل مع أكثر الكائنات براءة، لذلك اختارت آلاء النجار ابنة خان يونس دراسة طب الأطفال وأصبحت طبيبة قريبة منهم إنسانياً وطبياً. لكن آلاء، وهي تختار هذه المهنة لتبلسم جراح الأطفال، لم تكن تعلم أنها ستجد أمامها في المستشفى، حيث تعمل، أشلاء تسعة أطفال هم أطفالها.

المأساة المروعة التي وقعت فجر الجمعة تكفلت بها غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل آلاء في منطقة قيزان النجار جنوبي محافظة خان يونس.

وكانت الطبيبة آلاء، أخصائية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، قد غادرت منزلها برفقة زوجها الطبيب حمدي النجار، الذي أوصلها إلى عملها. وبعد دقائق من عودته إلى المنزل، سقط صاروخ إسرائيلي على المنزل، ما أدى إلى تدميره بالكامل واندلاع حريق هائل.

دفعة واحدة

الأطفال الذين ولدتهم آلاء تسع مرات قتلتهم الغارة الإسرائيلية دفعة واحدة، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، بينما أصيب الطفل العاشر آدم بجروح وضعته في حالة حرجة، كما أصيب الزوج حمدي بجروح خطيرة وهو يرقد حالياً في العناية المركزة.

وصلت جثامين الأطفال متفحمة إلى مجمع ناصر الطبي، حيث كانت والدتهم تعمل، لتفجع برؤية أبنائها وهم أشلاء محترقة.

في منشور له عبر منصة إكس، كتب المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أن الدكتورة آلاء ((لديها عشرة أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 12 عاماً. خرجت مع زوجها الدكتور حمدي النجار ليوصلها إلى عملها، وبعد دقائق فقط من عودته، سقط صاروخ على منزلهم. استُشهد تسعة من أطفالهما)). وبقي طفل وحيد مصاب وزوجها الدكتور حمدي الذي يرقد في العناية المركزة.

هذه الحادثة مؤشر على المعاناة التي تواجهها المنظومة الطبية في غزة، حيث لا يقتصر الاستهداف على المرافق الصحية، بل يمتد ليشمل عائلات العاملين في المجال الصحي.

وليست قضية الطبيبة آلاء النجار سوى تجسيد حي للألم والمعاناة التي يعيشها أهل غزة، وتدليل على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة في ظل استمرار الحرب.