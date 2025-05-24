آلاء وأطفالها.. ولدتهم 9 مرات وفقدتهم دفعة واحدة

آلاء وأطفالها.. ولدتهم 9 مرات وفقدتهم دفعة واحدة
المأساة المروعة التي وقعت فجر الجمعة تكفلت بها غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل آلاء في منطقة قيزان النجار جنوبي محافظة خان يونس.
وكانت الطبيبة آلاء، أخصائية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، قد غادرت منزلها برفقة زوجها الطبيب حمدي النجار، الذي أوصلها إلى عملها. وبعد دقائق من عودته إلى المنزل، سقط صاروخ إسرائيلي على المنزل، ما أدى إلى تدميره بالكامل واندلاع حريق هائل.
دفعة واحدة
الأطفال الذين ولدتهم آلاء تسع مرات قتلتهم الغارة الإسرائيلية دفعة واحدة، وهم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، بينما أصيب الطفل العاشر آدم بجروح وضعته في حالة حرجة، كما أصيب الزوج حمدي بجروح خطيرة وهو يرقد حالياً في العناية المركزة.
وصلت جثامين الأطفال متفحمة إلى مجمع ناصر الطبي، حيث كانت والدتهم تعمل، لتفجع برؤية أبنائها وهم أشلاء محترقة.
في منشور له عبر منصة إكس، كتب المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أن الدكتورة آلاء ((لديها عشرة أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 12 عاماً. خرجت مع زوجها الدكتور حمدي النجار ليوصلها إلى عملها، وبعد دقائق فقط من عودته، سقط صاروخ على منزلهم. استُشهد تسعة من أطفالهما)). وبقي طفل وحيد مصاب وزوجها الدكتور حمدي الذي يرقد في العناية المركزة.
هذه الحادثة مؤشر على المعاناة التي تواجهها المنظومة الطبية في غزة، حيث لا يقتصر الاستهداف على المرافق الصحية، بل يمتد ليشمل عائلات العاملين في المجال الصحي.
وليست قضية الطبيبة آلاء النجار سوى تجسيد حي للألم والمعاناة التي يعيشها أهل غزة، وتدليل على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة في ظل استمرار الحرب.
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