جنوب لبنان.. انتخابات تحت النار

MENAFN - Al-Bayan) انتخابات بلديّة واختياريّة تحت النار.. هكذا، بدا مشهد الجولة الأخيرة لدورة 2025، والتي حطّت أمس على أرض جنوب لبنان المدمّرة.

ذلك أن الطيران الإسرائيلي أعاد في الساعات الماضية غاراته، ما دفع لبنان الرسمي إلى تكثيف اتصالاته مع رعاة وقف النار، لحماية الناخبين. وتحت وطأة واقع تدميري، تركته آلة الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية، ووسط السِباق المحفوف بالمحاذير.

والذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، اختتمت محافظتا الجنوب والنبطية، أمس، الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجريت الشهر الجاري على 4 جولات.

في الأثناء، بات ملفّ السلاح الفلسطيني مفتوحاً على مصراعيه، وقد أُعطي صفة المعجّل، فيما ملفّ سلاح ((حزب الله)) أخذ صفة المؤجّل، على الأقلّ إلى حين عودة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الشهر المقبل. ورجّحت مصادر لـ((البيان)) أن يكون سلاح ((حزب الله)) هو البند الأساسي لزيارتها المقبلة.

وفي محصلة المشهد، حيث تُوّجت رباعيّة الاستحقاق البلدي والاختياري على أرض الجنوب، وانتهى الاستحقاق الديمقراطي الأول في هذا العهد، والأنظار ستتجه إلى بدء المرحلة التالية، التي تتمثل في انتخابات اتحادات البلديات.

علماً أن معارك هذه الانتخابات لا تقلّ ضراوة عن ((البلدية))، وخصوصاً أنها تأتي تتمّة لمعارك موازين القوى، إمّا لاسترجاعها أو لتثبيتها. وثمّة إجماع على أن إنجاز هذه الانتخابات يُسجّل للعهد الجديد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية.

كما أن ثمّة إجماعاً على أن الجميع أخذ من هذه الانتخابات ((بروفا)) للانتخابات النيابية في مايو من السنة المقبلة، وعلى أن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.