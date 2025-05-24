بوليوود تودع الممثل مكول ديف

خبرني - خبرني - توفي الممثل "البوليوودي" مكول ديف، المعروف بأعمال مثل Son of Sardaar وR... Rajkumar وJai Ho، مساء الجمعة في العاصمة الهندية نيودلهي عن عمر يناهز 54 عاما.

ومكول ديف، هو الأخ الأصغر للممثل راهول ديف، الذي نشر بيانا باسم العائلة عبر إنستغرام نعى فيه الفقيد.

وجاء في المنشور: "توفي أخونا مكول ديف بهدوء في نيودلهي مساء أمس. تاركا وراءه ابنته سيا ديف. وسيظل مفقودا لدى أخواته رشمي كوشال، راهول ديف، وابن أخيه سيدهانت ديف. ندعوكم للانضمام إلينا في حفل الحرق الساعة الخامسة مساء".

مكول ديف

وُلد في نيودلهي لعائلة بنجابية، وله جذور في قرية قريبة من جالاندهار. كان والده، هاري ديف، يعمل كمساعد مفوض شرطة، وقد عرفه على الثقافة الأفغانية. وكان مكول يتقن اللغتين البشتوية والفارسية.

بدأ مكول ديف تجربته في الأداء عندما كان في الصف الثامن، حيث قلد مايكل جاكسون في عرض رقص نظمته قناة دوردارشان، وحصل على أول شيك راتب له مقابل هذا الأداء.

كما كان طيارا مدربا، حيث درس في أكاديمية إنديرا غاندي الوطنية للطيران.

بدأ مشواره الفني في التلفزيون بمسلسل "Mumkin" عام 1996، حيث لعب دور فيجاي باندّي. وظهر لاحقًا في برنامج كوميدي على دوردارشان بعنوان Ek Se Badh Kar Ek، كما قدم الموسم الأول من برنامج Fear Factor India.

دخل عالم السينما من خلال فيلم Dastak، حيث لعب دور ضابط شرطة يدعى روهيت مالهوترا، وهو الفيلم الذي شهد أيضا الظهور الأول للملكة السابقة للجمال، سوشميتا سين.

وكان آخر ظهور لـ مكول ديف في فيلم Anth The End الهندي.