"آرت بازل" يكرّم مركز جميل للفنون

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مؤسسة ((فن جميل)) حصول ((مركز جميل للفنون))، التابع لها في دبي، على ميدالية تكريم في الدورة الافتتاحية لجوائز ((آرت بازل))، التي تحتفي بأولئك الذين ((يشكلون الجيل القادم من الفن المتطور)).

حيث تألفت لجنة التحكيم للجائزة من نخبة متميزة من كبار مديري المتاحف، منحت هذا ((المعيار الذهبي للتميز)) لمستحقيه الذين ((يتحدون التصنيف التقليدي)).

وتلقى مركز جميل للفنون، هذا التكريم إلى جانب كل من ((آربت بلوس براكتيك)) (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)، و((راو ماتيريال كومباني))(داكار، السنغال)، ضمن فئة المتاحف والمؤسسات.

وسيتسلم فادي جميل، رئيس مجلس إدارة ((فن جميل)) والمؤسس المشارك، الميدالية التكريمية بتاريخ 19 يونيو المقبل ضمن حفل استقبال رئيس يقام خلال أيام معرض ((آرت بازل)) التاريخي في بازل بسويسرا.