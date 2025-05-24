"آرت بازل" يكرّم مركز جميل للفنون

"آرت بازل" يكرّم مركز جميل للفنون
حيث تألفت لجنة التحكيم للجائزة من نخبة متميزة من كبار مديري المتاحف، منحت هذا ((المعيار الذهبي للتميز)) لمستحقيه الذين ((يتحدون التصنيف التقليدي)).
وتلقى مركز جميل للفنون، هذا التكريم إلى جانب كل من ((آربت بلوس براكتيك)) (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)، و((راو ماتيريال كومباني))(داكار، السنغال)، ضمن فئة المتاحف والمؤسسات.
وسيتسلم فادي جميل، رئيس مجلس إدارة ((فن جميل)) والمؤسس المشارك، الميدالية التكريمية بتاريخ 19 يونيو المقبل ضمن حفل استقبال رئيس يقام خلال أيام معرض ((آرت بازل)) التاريخي في بازل بسويسرا.
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