ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مجلس منطقة ممدوح

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم، مجلس منطقة ممدوح برأس الخيمة، لخدمة أهالي المنطقة وتوفير مرفق متكامل يسهم في تعميق الروابط المجتمعية، ويتيح لهم إقامة مناسباتهم المختلفة بيسر وسهولة.

ويأتي افتتاح سموه هذا المجلس، الذي يتسع لنحو 200 شخص، في إطار مبادرة سموه لإنشاء مجالس الأحياء في مناطق الإمارة المختلفة، بغرض تعزيز المبادرات الهادفة إلى تقوية التلاحم والروابط المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم المشاركة بين الأهالي في المناسبات الوطنية والأهلية والدينية، وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

وعبر سموه عن سعادته بمشاركة الأهالي في منطقة ممدوح افتتاح هذا المرفق المهم الذي يسهم في تعزيز قيم التماسك الاجتماعي من خلال المبادرات والبرامج التي يستضيفها، ويلعب دورا محوريا في تعزيز قيم التواصل بين أبناء المنطقة، ويوفر مساحة متميزة للقاءاتهم ومناسباتهم، وبالتالي المحافظة على العادات والتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة المتمثلة في التعاضد والتكافل ونقلها من جيل إلى جيل، وغرس روح الوطنية، والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

وأشار سموه إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار فعاليات "عام المجتمع" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، تحت شعار "يدا بيد"، لتعزيز الوحدة والروابط بين أبناء مجتمع الإمارات، من خلال الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسّخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، بما يعزز الرعاية المتبادلة ويدفع التقدم الجماعي، والنمو المستدام.

وتعد المجالس جزءا أصيلا من التراث والتقاليد الإماراتية، حيث كانت وما زالت ملتقى اجتماعياً وثقافياً يجمع الأهالي ويعزز التلاحم فيما بينهم، فضلا عن إسهامها في تخفيف أعباء وتكاليف الحياة عليهم.

وعقب افتتاح المجلس، قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بجولة تفقدية في منطقة ممدوح والمناطق المجاورة لها، وذلك ضمن جولة سموه على المناطق الجنوبية في الإمارة؛ حيث تفقد عدداً من المشاريع التنموية والخدمية التي تخدم أهالي تلك المناطق، والتقى الأهالي ونقل إليهم تحيات الوالد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واطمأن على أحوالهم واستمع إلى احتياجاتهم في المجالات المختلفة.

وأكد سموه أن الارتقاء بالخدمات المقدمة في مناطق الإمارة بما يواكب ما تشهده من تطور، يعد ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الرامية إلى تطوير سبل الحياة كافة وتحسين جودتها بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز من رفاهية أبنائه، ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنموي والسياحي الذي يطمحون إليه.

من جانبهم ثمن الأهالي حرص سمو ولي عهد رأس الخيمة على تفقد أحوالهم والتواصل المستمر معهم، واهتمامه بتوفير سبل الاستقرار ومقومات الحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

رافق سموه خلال الجولة، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.