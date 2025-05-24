مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 691.562 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 636.765 مليار في مارس.وبلغت احتياطيات البنك المركزي نحو 408.238 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 408.202 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، كما ارتفع إجمالي الأصول بالبنك ليسجل 6.390 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 6.378 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.وسجلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة إلى 90.235 مليار جنيه، مقابل 90.375 مليار جنيه بنهاية بنهاية مارس 2025، في حين ظلت مساهمات البنك في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية عند 27.734 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل 2025.



وحقق البنك المركزي المصري صافي ربح بقيمة 150.056 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 134.381 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.



وكشف المركز المالي للبنك المركزي عن ارتفاع حقوق الملكية لتسجل 209.867 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 194.156 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.



وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الماضي، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025 بعد سلسلة من قرارات تثبيتها.



وخفض البنك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.



وذكر البنك، أن اللجنة رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.

RT