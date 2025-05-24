  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة

أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة

2025-05-24 03:08:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- روى الأسير الفلسطيني طلال الزعانين الذي كان معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل استخدامه كدرع بشري لتنفيذ عمليات جيش الاحتلال في غزة.

وقال الزعانين في تصريحات اليوم السبت، إن جيش الاحتلال طلب منه تعطيل إحدى القنابل وهدده بالضرب.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي طلب منه أيضا تفتيش مدرسة وحمله مسيرة كواد كابتر، كما جرى استخدامه كدرع بشري لتفتيش البنايات.

وأشار الأسير الزعانين أن جيش الاحتلال اعتقله في ظروف لاإنسانية.

MENAFN24052025000208011052ID1109591175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث