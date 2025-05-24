أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة

أسير فلسطيني يروي تفاصيل استخدامه كدرع بشري في غزة
وقال الزعانين في تصريحات اليوم السبت، إن جيش الاحتلال طلب منه تعطيل إحدى القنابل وهدده بالضرب.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي طلب منه أيضا تفتيش مدرسة وحمله مسيرة كواد كابتر، كما جرى استخدامه كدرع بشري لتفتيش البنايات.
وأشار الأسير الزعانين أن جيش الاحتلال اعتقله في ظروف لاإنسانية.
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