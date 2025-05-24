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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

2025-05-24 03:08:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم السبت، محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها.


وأوضح المصدر أنه تم رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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