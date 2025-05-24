المنتخب النسوي لكرة القدم يعلن قائمته للبطولة الثلاثية

خبرني - خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، قائمة ضمت 24 لاعبة للمشاركة بالبطولة الودية الثلاثية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 26 أيار وحتى 4 حزيران المقبل.

ويشارك بالبطولة الثلاثية منتخبا إندونيسيا وبنغلادش، ضمن التحضيرات لخوض التصفيات الآسيوية التي تقام خلال حزيران المقبل.

وضمت القائمة: شرين الشلبي، روند كساب، ملك شنك، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، رنيم الداود، عليا نائل، العنود غازي، فرح أبو تايه، تسنيم أبو الرب، لانا فراس، لين البطوش، زينة حازم، تحرير القواسمي، تقى غازي، إيناس الجماعين، سيلينا عكروش، ياسمين زريقات، مي سويلم، ياسمين الأجرب، روزبهان فريج، بانة البيطار، ميساء جبارة.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الإندونيسي مساء الأربعاء 28 أيار، قبل أن يلتقي بنغلادش الثلاثاء 3 حزيران، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتقام منافسات البطولة خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبات، ما يعني عدم نقل المباريات تلفزيونيا، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 23 حزيران وحتى 5 تموز، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتضم مجموعة النشميات في التصفيات الآسيوية كلا من إيران ولبنان وسنغافورة وبوتان، حيث يتأهل أول المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 في أستراليا.

ويتطلع الاتحاد الأردني، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة.

