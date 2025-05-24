أعلنت وسائل اعلام عن انقطاع واسع للكهرباء في جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان.

وجاء الانقطاع في اليوم الأخير لمهرجان كان السينمائي، لكن المنظمين قالوا إن الحفلة الختامية لن تتأثر بذلك.

وسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ بعيد الساعة 10,00 صباحا، لم يعرف على الفور .

وأفادت شركة RTE، المشغلة لشبكة الكهرباء بأن الانقطاع طال 160 ألف منزل.