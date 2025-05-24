انقطاع واسع للكهرباء في جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان
أعلنت وسائل اعلام عن انقطاع واسع للكهرباء في جنوب شرق فرنسا بما يشمل مدينة كان.
وجاء الانقطاع في اليوم الأخير لمهرجان كان السينمائي، لكن المنظمين قالوا إن الحفلة الختامية لن تتأثر بذلك.
وسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ بعيد الساعة 10,00 صباحا، لم يعرف على الفور .
وأفادت شركة RTE، المشغلة لشبكة الكهرباء بأن الانقطاع طال 160 ألف منزل.
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