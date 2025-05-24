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الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد

الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد

2025-05-24 10:00:28
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - كشفت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من 8 ملايين سوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".

وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.

وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

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