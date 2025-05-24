الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد

الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد
خبرني - كشفت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من 8 ملايين سوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي في دمشق إن "عدد المطلوبين تقريبا من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب".
وأضاف: "نتحدث تقريبا عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنيا عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.
وأكد المتحدث باسم الداخلية، أن الوزارة تعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.
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