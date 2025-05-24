وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد

خبرني - ضمن جولاته التفقدية، زار وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلديات الجنيد والشفا في محافظة عجلون، وبلدية المزار الجديدة في محافظة إربد.



وتجوّل المصري، في مناطق البلديات الثلاث، واطّلع على الواقع الخدمي فيها، والتقى مع بعض المواطنين.



والتقى المصري برئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، ورئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، كما التقى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث معهم سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب الوزير من رؤساء البلديات بتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانيات المالية المتاحة ضمن موازنات هذا العام.

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