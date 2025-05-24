الكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء من حولي بسبب خروج مغذيات من محطة التحويل الرئيسية B عن الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج بعض المغذيات من محطة التحويل الرئيسية حولي B عن الخدمة.

‏وأضافت أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة حولي.

‏وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ متواجدة بالموقع لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.