الكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء من حولي بسبب خروج مغذيات من محطة التحويل الرئيسية B عن الخدمة

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الكهرباء انقطاع التيار عن أجزاء من حولي بسبب خروج مغذيات من محطة التحويل الرئيسية B عن الخدمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج بعض المغذيات من محطة التحويل الرئيسية حولي B عن الخدمة.
وأضافت أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة حولي.
وأوضحت الوزارة أن فرق الطوارئ متواجدة بالموقع لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة.
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