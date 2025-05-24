ضجة حول إغلاق الملاهي ليلاً في دمشق.. والمحافظة توضح

خبرني - تداول عدد من السوريين خلال الساعات الماضية شائعات حول إغلاق ملاهٍ ليلية في العاصمة دمشق.

وزعم البعض أن مطاعم أجبرت على الإغلاق خلال الليل، فيما نشر آخرون فيديوهات "مغلوطة" وبيانات مفبركة منسوبة إلى المحافظ.

إلا أن محافظة دمشق نفت إصدار أي تعليمات بإغلاق ليلي للمنشآت السياحية أو تدخلات أمنية في عمليات الإغلاق، مؤكدةً أن الإجراءات المتخذة تمت ضمن جولات رقابية دورية ووفق الأصول القانونية.

"لا يمتّ للحقيقة بصلة"

كما أوضحت في بيان رسمي صادر عن مديرية مدينة دمشق القديمة، اليوم السبت، أن "ما يتم تداوله بشأن فرض إغلاقات ليلية أو تدخلات أمنية لا يمتّ للحقيقة بصلة".

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية الأخيرة استهدفت التحقق من مدى التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين النافذة، وأسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية، لأسباب تتعلق بالعمل من دون ترخيص أصولي أو مخالفة شروط التراخيص الممنوح، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

إلى ذلك، شددت على أن جميع إجراءات الإغلاق تمت حصراً تحت إشراف الجهات المختصة، ووفقاً للأطر القانونية المحددة.

أتى ذلك، بعدما سرت أنباء مؤخرا على مواقع التواصل ومنصات إعلامية محلية بإغلاق بعض البارات والملاهي في حي باب شرق بدمشق القديمة، بعد توجيه إنذارات شفهية لعدد من المحال التي تقدّم الكحول.