بخطوات بسيطة.. حضّري صابون جل لتمشيط الحواجب في المنزل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في عالم الجمال، أصبحت الحواجب المرتبة والممشطة جيدًا جزءًا أساسيًا من الإطلالة اليومية. ومع انتشار صابون الحواجب (Soap Brows) كوسيلة فعالة لتثبيت الشعيرات وإبراز جمال العينين، بات من السهل تحضير هذا المنتج الجمالي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية وآمنة.المكونات:ملعقة صغيرة من صابون جلسرين شفاف (يفضل غير معطر ولطيف على البشرة)ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء مقطرنصف ملعقة صغيرة من جل الصبار الطبيعي (اختياري لترطيب الحواجب)علبة صغيرة محكمة الإغلاقفرشاة حواجب أو فرشاة ماسكارا نظيفة

خطوات التحضير:

ابشري قطعة صغيرة من صابون الجلسرين وضعيها في وعاء نظيف.

أضيفي القليل من ماء الورد تدريجيًا مع التقليب حتى يذوب الصابون ويتحول إلى قوام هلامي (جل).

يمكنك إضافة جل الصبار في هذه المرحلة للحصول على ملمس أكثر نعومة وفائدة إضافية للشعيرات.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

اسكبي الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، واتركيه ليبرد تمامًا.



طريقة الاستخدام:

بلّلي فرشاة الحواجب قليلًا بالماء، ثم مرّريها على سطح الصابون الجل.

مشطي حواجبك بلطف إلى الأعلى أو حسب الشكل الذي تفضلينه.

اتركيه ليجف ويثبت الحواجب بشكل طبيعي يدوم طوال اليوم.



ملاحظات مهمة:

تأكدي من استخدام مكونات طبيعية ومناسبة لبشرتك لتجنب أي تحسس.

احفظي الجل في مكان بارد وجاف، واستخدميه في غضون شهرين من التحضير.



بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك الاستمتاع بحواجب مرتبة ومثبتة دون الحاجة لشراء منتجات باهظة الثمن أو تحتوي على مواد كيميائية.